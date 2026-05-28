Putin: Yapay zeka alanında rekabet avantajımız var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana’da düzenlenen Avrasya Ekonomi Forumu’nun genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu... 28.05.2026, Sputnik Türkiye

Astana'daki Avrasya Ekonomi Forumu'nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapay zekanın devasa enerji tüketiminin Rusya'ya rekabet avantajı sağladığını vurguladı. Putin, Rusya’nın “egemen” yapay zeka platformları geliştiren az sayıdaki ülkeden biri olduğunu ve bu teknolojinin milyonlarca insanın meslek değiştirmesine yol açacağı uyarısında bulundu.Yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesinin devasa miktarda enerji tüketimi gerektirdiğini belirten Rus lider, “Rusya'nın bu alanda bariz bir rekabet avantajı var” dedi.Putin, Rusya’nın yapay zeka alanında “egemen platformlar” oluşturan az sayıdaki ülkeden biri olduğunun altını çizdi. Ülkenin bu teknolojileri geliştirmek için gerekli entelektüel potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Putin, “Akademik bilimimiz bu tür görevlerin çözümüne hazır” diye ekledi.Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) içinde yapay zekanın geliştirilmesi adına şimdiden pek çok şey yapıldığını ifade eden Rus lider, teknolojinin siyasi yaşamı ve bilgi aktarım yöntemlerini kökten değiştirdiğini de kaydetti.Putin, konuşmasında yapay zekanın toplumsal etkilerine de değinerek önemli bir uyarıda bulundu. Rus lider, “Dünya genelinde milyonlarca insanın yapay zeka nedeniyle meslek değiştirmek zorunda kalacağı senaryo son derece gerçekçi” diyerek gelecekteki istihdam piyasasına yönelik zorluklara dikkat çekti.

