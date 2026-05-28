Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/putin-yapay-zeka-alaninda-rekabet-avantajimiz-var-1106090971.html
Putin: Yapay zeka alanında rekabet avantajımız var
Putin: Yapay zeka alanında rekabet avantajımız var
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana’da düzenlenen Avrasya Ekonomi Forumu’nun genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu... 28.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-28T18:55+0300
2026-05-28T18:55+0300
dünya
vladimir putin
rusya
kazakistan
avrasya ekonomik birliği (aeb)
yapay zeka
astana
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0e/1105737599_0:0:1207:679_1920x0_80_0_0_4f8a38caa1287f7e757c6feb957dfa9b.png
Astana'daki Avrasya Ekonomi Forumu'nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapay zekanın devasa enerji tüketiminin Rusya'ya rekabet avantajı sağladığını vurguladı. Putin, Rusya’nın “egemen” yapay zeka platformları geliştiren az sayıdaki ülkeden biri olduğunu ve bu teknolojinin milyonlarca insanın meslek değiştirmesine yol açacağı uyarısında bulundu.Yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesinin devasa miktarda enerji tüketimi gerektirdiğini belirten Rus lider, “Rusya'nın bu alanda bariz bir rekabet avantajı var” dedi.Putin, Rusya’nın yapay zeka alanında “egemen platformlar” oluşturan az sayıdaki ülkeden biri olduğunun altını çizdi. Ülkenin bu teknolojileri geliştirmek için gerekli entelektüel potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Putin, “Akademik bilimimiz bu tür görevlerin çözümüne hazır” diye ekledi.Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) içinde yapay zekanın geliştirilmesi adına şimdiden pek çok şey yapıldığını ifade eden Rus lider, teknolojinin siyasi yaşamı ve bilgi aktarım yöntemlerini kökten değiştirdiğini de kaydetti.Putin, konuşmasında yapay zekanın toplumsal etkilerine de değinerek önemli bir uyarıda bulundu. Rus lider, “Dünya genelinde milyonlarca insanın yapay zeka nedeniyle meslek değiştirmek zorunda kalacağı senaryo son derece gerçekçi” diyerek gelecekteki istihdam piyasasına yönelik zorluklara dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/peskov-putin-ve-tokayev-resmi-olmayan-gorusmede-cok-sayida-konuyu-ele-aldi-1106088862.html
rusya
kazakistan
astana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0e/1105737599_55:0:1095:780_1920x0_80_0_0_af41f6da5bab3a9c8a4a57d6e52f1ca2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, rusya, kazakistan, avrasya ekonomik birliği (aeb), yapay zeka, astana
vladimir putin, rusya, kazakistan, avrasya ekonomik birliği (aeb), yapay zeka, astana

Putin: Yapay zeka alanında rekabet avantajımız var

18:55 28.05.2026
© Sputnik / Сергей БобылевRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana’da düzenlenen Avrasya Ekonomi Forumu’nun genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasının odak noktasını yapay zekanın gelişimi, getirdiği zorluklar ve Rusya'nın bu alandaki rolü oluşturdu.
Astana'daki Avrasya Ekonomi Forumu'nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapay zekanın devasa enerji tüketiminin Rusya'ya rekabet avantajı sağladığını vurguladı. Putin, Rusya’nın “egemen” yapay zeka platformları geliştiren az sayıdaki ülkeden biri olduğunu ve bu teknolojinin milyonlarca insanın meslek değiştirmesine yol açacağı uyarısında bulundu.
Yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesinin devasa miktarda enerji tüketimi gerektirdiğini belirten Rus lider, “Rusya'nın bu alanda bariz bir rekabet avantajı var” dedi.
Putin, Rusya’nın yapay zeka alanında “egemen platformlar” oluşturan az sayıdaki ülkeden biri olduğunun altını çizdi. Ülkenin bu teknolojileri geliştirmek için gerekli entelektüel potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Putin, “Akademik bilimimiz bu tür görevlerin çözümüne hazır” diye ekledi.
Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) içinde yapay zekanın geliştirilmesi adına şimdiden pek çok şey yapıldığını ifade eden Rus lider, teknolojinin siyasi yaşamı ve bilgi aktarım yöntemlerini kökten değiştirdiğini de kaydetti.
Putin, konuşmasında yapay zekanın toplumsal etkilerine de değinerek önemli bir uyarıda bulundu. Rus lider, “Dünya genelinde milyonlarca insanın yapay zeka nedeniyle meslek değiştirmek zorunda kalacağı senaryo son derece gerçekçi” diyerek gelecekteki istihdam piyasasına yönelik zorluklara dikkat çekti.
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2026
DÜNYA
Peskov: Putin ve Tokayev resmi olmayan görüşmede çok sayıda konuyu ele aldı
15:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала