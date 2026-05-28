https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/kuzey-koreden-quad-ulkelerinin-nukleer-silahsizlanma-aciklamasina-tepki-vazgecmeyecegiz-1106085788.html

Kuzey Kore'den Quad ülkelerinin nükleer silahsızlanma açıklamasına tepki: Vazgeçmeyeceğiz

Kuzey Kore'den Quad ülkelerinin nükleer silahsızlanma açıklamasına tepki: Vazgeçmeyeceğiz

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore, Quad ülkelerinin Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasına ilişkin açıklamasını kınayarak, nükleer silahlarından hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini duyurdu. Detaylar haberde...

2026-05-28T14:44+0300

2026-05-28T14:44+0300

2026-05-28T14:44+0300

dünya

pyongyang

quad

kuzey kore

nükleer silah

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/14/1081873189_0:38:900:544_1920x0_80_0_0_f45f1c5247d7a3cc4cf4db7d890cd2b6.jpg

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya Dışişleri Bakanlarının Quad toplantısı sonrası yayımladıkları ortak açıklamasına tepki verdi.Sözcü, Quad ülkelerinin Kuzey Kore için nükleer silahsızlanma çağrısında bulunmasına ilişkin, “Bu durum, Quad’ın, ABD'nin tek kutuplu hakimiyet stratejisine hizmet eden siyasi ve diplomatik bir araç olduğunu kanıtlıyor” ifadelerine yer verdi.“Quad’ın düşmanca tutumunun kararlılıkla kınandığı” belirtilen açıklamada, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılmasının hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği savunuldu.Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması yönündeki taahhütlerin yinelendiği ve Pyongyang'ın balistik füzeler ile kitle imha silahları geliştirmesinin kınandığı açıklamada, ayrıca Kuzey Kore'nin siber faaliyetlerinden endişe duyulduğu vurgulanmıştı.Quad nedir?Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum olarak bilinen düzenli toplantılar yapıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220107/cin-quad-ittifakinin-bolge-icin-guvenlik-riski-olusturdugu-uyarisinda-bulundu-1052487998.html

pyongyang

kuzey kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pyongyang, quad, kuzey kore, nükleer silah