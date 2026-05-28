İstanbul’da bayram sakinliği: Yollar boş kaldı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da Kurban Bayramı’nın ikinci gününde ana yollar, köprüler ve toplu taşıma duraklarında sakinlik dikkat çekti. İBB CepTrafik verilerine göre İstanbul... 28.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-28T11:07+0300
Kurban Bayramı’nın ikinci gününde megakent İstanbul’da trafik yoğunluğu büyük ölçüde azaldı.
Bayram tatili nedeniyle vatandaşların memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmesi, ayrıca kent genelinde devam eden kurban kesim çalışmaları nedeniyle ana arterlerde sakinlik yaşandı.
Köprü ve tünellerde trafik akıcı i̇lerledi
İki kıtayı birbirine bağlayan:
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
,
Yavuz Sultan Selim Köprüsü
,
Avrasya Tüneli
gibi kritik geçiş noktalarında trafik her iki yönde de akıcı şekilde ilerledi.
Öte yandan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ise iki istikamette hafif yoğunluk gözlemlendi.
Bazı noktalarda yoğunluk oluştu
Kent genelinde sakinlik hakim olsa da bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı.
Avrupa Yakası’nda TEM Otoyolu Kemerburgaz ayrımında meydana gelen hasarlı trafik kazası nedeniyle bölgede araç yoğunluğu oluştu.
TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri,
D-100 kara yolu Pendik Ankara istikameti
bölgelerinde araçların ağır seyrettiği görüldü.
Toplu taşıma durakları da sakin
İstanbul’un en yoğun toplu taşıma noktaları arasında yer alan:
Avcılar metrobüs istasyonlarında da normal günlere göre sakinlik yaşandı.
Duraklarda az sayıda vatandaşın toplu taşıma aracı beklediği görüldü.
İBB trafik yoğunluğunu açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre:
Avrupa Yakası’nda trafik yoğunluğu yüzde 13,
Anadolu Yakası’nda yüzde 9,
İstanbul genelinde ise yüzde 13 olarak ölçüldü.