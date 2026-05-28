Bangladeş’te Trump’a benzetilen manda, viral olunca kurban edilmekten kurtuldu
Nadir görülen albino manda, Kurban Bayramı’nda kesilecekti ABD Başkanı’na benzetilmesi nedeniyle sosyal medyada viral olunca yetkililer devreye girdi. Detaylar haberde...
2026-05-28T14:55+0300
dünya
manda
bufalo
bangladeş
donald trump
kurban bayramı
14:55 28.05.2026 (güncellendi: 15:00 28.05.2026)
Nadir görülen albino manda, Kurban Bayramı’nda kesilecekti ABD Başkanı’na benzetilmesi nedeniyle sosyal medyada viral olunca yetkililer devreye girdi. Bangladeş İçişleri Bakanı Ahmed, mandanın kesilmemesi talimatını verdi.
Özel sarı perçemi, taranmış saç modeli, sosyal medyada viral olan Bangladeşli manda, ABD Başkanı’na benzetilmesi sayesinde “Donald Trump” adını aldı.
Bangladeş’te Kurban Bayramı için kurban edilmek üzere olan albino manda, ülkenin çoğunluğu Müslüman olan Güney Asya toplumunda sosyal medyada büyük ilgi görünce yetkililer müdahale etti.
Bufaloyu aylar önce satın alan çiftçi Ziauddin Mridha, “Bu sadece sembolik bir isim. Sevgi ve sempati duyduğumuz için verdik” dedi.

680 kilo ağırlığında

Narayanganj’daki çiftliğinde bulunan 680 kiloluk mandaya ismi, kardeşi vermiş. Mridha, ANI haber ajansına yaptığı açıklamada, “Kardeşim saçlarından dolayı bu ismi verdi. Viral oldu ve birçok insan onu görmeye geldi” dedi.
Başkent Dhaka yakınlarındaki Narayanganj şehrinde bulunan çiftliğe, mandayı görmek isteyen kalabalıklar akın ediyor. Sahibi, mandanın alışılmadık derecede uysal olduğunu ve sürekli bakım gerektirdiğini, düzenli banyo ve sık beslenme ihtiyacı olduğunu belirtti.
İçişleri bakanı talimat verdi

Bangladeş İçişleri Bakanı Salahuddin Ahmed, mandanın kurban edilmemesi talimatını verdi. Alıcıya parası iade edilecek ve hayvan, Dhaka’daki ulusal hayvanat bahçesine nakledilecek.
Bir bakanlık yetkilisi, “Son anda, güvenlik endişeleri ve olağanüstü kamu ilgisi nedeniyle mandanın kurban edilmemesi kararı alındı” dedi.
Bu olay, Trump’ı başka türlere benzetilmesi anlamında ilk değil. Daha önce Çin’de bir altın sülün ve İngiltere’de bir kurbağa balığı da Trump’a benzetilmişti.
