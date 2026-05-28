ABD’de savaşın etkisiyle enflasyon üç yılın en yüksek seviyesinde: Birçok Amerikalı birikimlerini tüketiyor
İran savaşı kaynaklı petrol fiyatı şoku, Ticaret Bakanlığı verilerine göre Federal Reserve’ün tercih ettiği enflasyon göstergesini mart ayındaki yüzde 3.5... 28.05.2026, Sputnik Türkiye
İran savaşı kaynaklı petrol fiyatı şoku, Ticaret Bakanlığı verilerine göre Federal Reserve’ün tercih ettiği enflasyon göstergesini mart ayındaki yüzde 3.5 seviyesinden nisanda yüzde 3.8’e yükseltti.
Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0.4 yükseldi; mart ayındaki yüzde 0.7’lik artışa göre yavaşladı.
Ekonominin yaklaşık üçte ikisini oluşturan tüketici harcamaları nisanda yüzde 0.5 arttı. Bu, dayanıklı görünse de mart ayındaki yüzde 1’lik sıçramaya göre daha yavaş bir tempo.
Ancak enflasyon dikkate alındığında harcamalar yalnızca yüzde 0.1 yükseldi.
'Yakıt fiyatı şoku bir süre daha absorbe edilebilir'
Amerikan basınına konuşan ekonomistler, daha yüksek vergi iadeleri sayesinde birçok Amerikalının cüzdanı şişkin olsa da, halkın yakıt fiyatı şokunu bir süre daha absorbe edebileceklerini, ancak nihayetinde yükselen maliyetlere ayak uyduramayacaklarını uyarıyor.
ABD basınına göre Amerikalılar kumbaralarına dokunmaya devam ediyor:
Kişisel tasarruf oranı (vergi sonrası gelirin yüzde olarak tasarruf edilen kısmı) nisanda yüzde 2.6’ya düştü. Bu, enflasyonun kırk yılın zirvesine çıktığı Haziran 2022’den bu yana görülen en düşük oran. Yılın başında tasarruf oranı yüzde 4.3 seviyesindeydi.