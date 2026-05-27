Uzmanı detaylı açıkladı: Kurban Bayramı tatilinde çalışanlar ne kadar ücret alacak? Tatil mesai ücreti nasıl hesaplanır?
© AAEmekli
© AA
Abone ol
Kurban Bayramı tatili 26 Mayıs Arefe günü başladı, 30 Mayıs’ta sona erecek. Peki çalışan işçinin ücreti nasıl hesaplanır? Uzmanı detaylı açıkladı.
Sosyal güvenlik konusunda uzman gazeteci Noyan Doğan, bugünkü köşe yazısında bayram tatilinde çalışanlar için bayram tatili ücretlerini ve detaylı hesaplamayı tek tek açıkladı:
Bayram tatilinde çalışanlara işverenler, günlük aldığı ücretin iki katı ücret ödemek durumunda. Bayram tatilinde çalışan işçiye, çalıştığı her bir gün için, brüt ücreti üzerinden iki günlük ücret ödenir. Kurban Bayramı, 26 Mayıs öğlen başlayıp, 30 Mayıs Cumartesi biteceğine göre ve Cumartesi günü işçinin haftalık tatil günü değilse; bu tarihler arasında işçi 4.5 gün çalışmış olacak ve 4.5 gün ilave ücret ödenecek.
Asgari ücretli bir çalışan üzerinden hesap yapacak olursak, 2026 için aylık brüt asgari ücret 33 bin 30 lira, günlük de brüt 1.101 lira; buna göre bu bayram tatilinde işçi, bir gün bile çalışsa 2 bin 202 lira ödemek durumunda.
Yeri gelmişken belirteyim, arife günü öğleden sonra çalışılması durumunda işçiye ödenecek ücret konusunda yanlış algı var. Kimileri, tam ücret ödeneceğini savunuyor kimileri de günlük ücretinin iki katının ödeneceğini söylüyor. Öncelikle, arife günü öğleden sonra çalışmayıp, tatil yapan işçinin ücreti zaten tam olarak ödenmek zorunda. Eğer işçi, arife günü öğleden sonra tatil yapmayıp, çalışırsa; işveren, günlük ücretinin üzerine yarım ücret daha ekleyip, ödemek durumunda. Asgari ücretli bir çalışan için günlük ücret 1.101 lira, arife günü öğleden sonra işçi çalışırsa günlük ücretin yarısı olan 550 lira daha ödenir, böylece arife günü çalışa işçi 1.651 lira ücret alır.
Bu bayramda arife öğleden sonrası da dahil toplam 4.5 gün çalışan işçinin alacağı ücret 10 bin 459 lira olacak.
Hazır yeri gelmişken okuyucuların merak ettiği bazı hususlara da açıklık getireyim: İşveren, işçiyi, bayram tatilinde ilave ücret ödemeden çalıştırıp, tatil sonrasında izin veremez. Bu yasal değildir. İşçi, bayramda çalıştırılıyorsa mutlaka ilave ücret ödenmesi zorunludur.