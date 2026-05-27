Uzmanı detaylı açıkladı: Kurban Bayramı tatilinde çalışanlar ne kadar ücret alacak? Tatil mesai ücreti nasıl hesaplanır?

Yeri gelmişken belirteyim, arife günü öğleden sonra çalışılması durumunda işçiye ödenecek ücret konusunda yanlış algı var. Kimileri, tam ücret ödeneceğini savunuyor kimileri de günlük ücretinin iki katının ödeneceğini söylüyor. Öncelikle, arife günü öğleden sonra çalışmayıp, tatil yapan işçinin ücreti zaten tam olarak ödenmek zorunda. Eğer işçi, arife günü öğleden sonra tatil yapmayıp, çalışırsa; işveren, günlük ücretinin üzerine yarım ücret daha ekleyip, ödemek durumunda. Asgari ücretli bir çalışan için günlük ücret 1.101 lira, arife günü öğleden sonra işçi çalışırsa günlük ücretin yarısı olan 550 lira daha ödenir, böylece arife günü çalışa işçi 1.651 lira ücret alır.