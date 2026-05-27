BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şehit aileleri, gaziler ve Türk-İslam aleminin bayramını kutladı. 27.05.2026, Sputnik Türkiye
00:24 27.05.2026
© Abdullah GüçlüDevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2026
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şehit aileleri, gaziler ve Türk-İslam aleminin bayramını kutladı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından bayram mesajı yayımladı.
MHP lideri Bahçeli, "Aziz şehitlerimizin muhterem ailelerinin, kahraman gazilerimizin, aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin ve gönül coğrafyalarımızdaki bütün kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bayram vesilesiyle, sevdiklerine ve ailelerine kavuşmak için yollara düşecek vatandaşlarımızın sağlıkla, huzurla ve güven içinde ulaşmalarını diliyorum. Rabbim kestiğimiz kurbanları kabul, dualarımızı makbul, kardeşliğimizi daim eylesin. Bayramımız, gönüllerimize dirlik, hanelerimize düzen, milletimize dayanışma, devletimize devam, mazlum coğrafyalara derman getirsin. Kurban Bayramımız mübarek olsun" dedi.
