Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay ne zaman yapılacak sorusuna yanıt verdi

Kemal Kılıçdaroğlu basın mensuplarıyla bayramlaştı, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 27.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-27T11:37+0300

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu basın mensuplarıyla bayramlaştı ve gündeme ilişkin konuştu. Kılıçaroğlu 'Kurultay yapacağız' derken, "Bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım, tedbir kararı var, tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılacak"" ifadelerini kullandı. Biz düşman değiliz ki "Özgür Özel ile yüz yüze gelir misiniz?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Niye gelmeyelim biz düşman değiliz ki aynı partide görev yapan iki kişiyiz. Dolayısıyla bütün partililerimizle konuşuruz, görüşürüz. Böyle ayrışmak, kavga etmek, ayrışmayı çok dönülemez noktalara taşımak doğru değil" dedi.Kurultay sorusunu yanıtladı Kurultay gündemine ilişkin ise Kılıçdaroğlu, "Kurultay yapılacak. Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay yapılacak. Olayın bütün ayrıntılarını arkadaşlarla beraber görüşeceğiz. Hukukçular ile bir araya gelip oturup konuşacağız. Kurultayı nasıl yaparız en kısa sürede bunları konuşacağız. Kurultay olacak çare yok." ifadelerini kullandı. "Bu davanın tarafı değilim bize bir karar geldi biz de karara uyduk. Bir parti yönetimi ciddiyetle yapılır" diyen Kılıçdaroğlu, "Bir sürü dedikodu arkadaşlar, bunlara inanmayın. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla bir şey yapamazsınız. İhracın koşulları vardır, bir kişi tutup da 'Ben bunu beğenmedim, ihraç edeyim' Öyle bir şey yok" şeklinde konuştu.Bizim tarihimizde yokturCHP Genel Merkezi'ndeki olaylarla ilgili de açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu sunları söyledi: "Herkes yasalara uymak zorundadır. Halkla buluşmada anlatacağım. Bir partinin kapıları halka, milletvekillerine kapatılamaz. Bizim tarihimizde yoktur. CHP'nin kurulduğu tarihten bu yana hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır. CHP Genel merkezine 10-15 milletvekili gittiği zaman o kapılar nasıl kapatılmıştır. Bir partinin kapıları halka, milletvekillerine kapatılamaz. Bir akıl tutulması var, kimse bunu sormuyor. CHP'nin kapıları nasıl kapanır. Bir partinin kapısı mı kapatılır vatandaşlara, milletvekillerine? Bunun haklı gerekçelerle açıklanması, anlatılması lazımdır.Benim elimde olsa yarın sabah Kurultaya giderim ben. Ama hukukçu değilim bilmiyorum. Siyasi davalarda uygulanmayan kararları her zaman sorguladım. Bir kişinin düşüncesinden dolayı hapse atılmasını asla doğru bulmadım. Bugün de aynı düşüncedeyim. Kimse düşüncesinden dolayı gözaltına alınamaz. Dün yasak olanı bugün hep beraber kabul ediyoruz. Onlar farklı siyasi tutukluluk farklı şey. CHP ahlaki kodlarına dönmek zorundadırYargı diyor ki siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Bunu ben demiyorum bunu mahkeme söylüyor. Söyleyenler kim CHP'liler, dışarıdan bir partiden mi gelip söylüyor. Para dağıttı deniyor bunlar olmaz arkadaşlar CHP ahlaki kodlarına dönmek zorundadır. PM'yi, MYK'yı oluşturup yolumuza devam edeceğiz.Milletvekillerinin genel merkezine gitme talimatını ben vermedim. Arkadaşların kendileri gitti ama randevumu almaları lazım. Halkla buluşmada ayrıntıları anlatacağım. Herkesin gerçekleri görmesi, duyması gerekmektedir. Mahkeme kararı çıkmasaydı anlatmayacaktım. Ama bu noktaya geldik."Aday olacak mısınız sorusunu yanıtladıKurultay yapılsın Allah kerim ondan sonra hiç merak etmeyin. Herkes gerçekleri görmek zorundadır.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

