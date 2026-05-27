İstanbul'da bayramın birinci gününde akşam trafiği yüzde 36 olarak ölçüldü
İstanbul'da bayram sabahı yüzde 6 olarak ölçülen trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 36 olarak ölçüldü. 27.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-27T18:18+0300
Sabah saatlerinde trafiğin sakin olduğu İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren hareketliliğin arttığı, bazı bölgelerde zaman zaman yoğunluk olduğu gözlendi. Sabah saatlerinde kent genelinde yüzde 6 olarak ölçülen trafik yoğunluğu, akşam saatlerinde yüzde 36 seviyesine çıktı.İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre;
18:16 27.05.2026 (güncellendi: 18:18 27.05.2026)
Avrupa Yakası'nda D-100 karayolu Avcılar Parseller mevkisi Küçükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, Haramidere bölgesinde Çatalca yönünde araçlar yavaş ilerliyor.
TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisinde Edirne istikametinde yoğunluk nedeniyle sürücüler düşük hızda seyrediyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bağlantı yollarında da zaman zaman trafik yavaşlıyor.
Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Üsküdar, Göztepe ve Bostancı mevkilerinde bazı noktalarda lokal yoğunluk gözlenirken, TEM Otoyolu Ataşehir çevresi ile Ümraniye bağlantı yollarında da araçlar yavaş ilerliyor.
Özellikle sahil kesimlerine ulaşımı sağlayan yollarda ve bazı ilçe merkezlerinde de bayram hareketliliğine bağlı trafik yoğunluğu yaşanıyor.