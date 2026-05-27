İranlı uzman: ABD ile çatışma sürdükçe nükleer program ve yaptırımlar konusunda anlaşma mümkün değil
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Araş Halilhan, İran ile ABD arasındaki çatışma sona ermeden, yaptırımlar ve nükleer program gibi teknik ve mali konularda... 27.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-27T17:23+0300
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Araş Halilhane, Sputnik'e yaptığı değerlendirmede, İran ile ABD arasındaki gerilim devam ettiği sürece, yaptırımlar ve İran'ın nükleer programı gibi teknik ve finansal başlıklarda herhangi bir anlaşmaya varmanın mümkün görünmediğini söyledi.Halilhane, İran'ın girişimiyle yürütülen ve ABD'nin de taraf olduğu mevcut temasların öncelikle çatışmaların sona ermesine odaklandığını ifade etti. Ancak Washington'un uyguladığı yaptırım rejiminin hukuki açıdan son derece karmaşık olduğuna dikkat çeken Halilhane, "Bu sistem öyle bir şekilde kurgulandı ki, Trump yönetiminin birçok başlıkta yaptırımları tek taraflı olarak kaldırma yetkisi yok. Aynı durum bloke edilen İran varlıkları için de geçerli" diye konuştu.Halilhane, İran tarafında oluşan güvensizliğin de süreci zorlaştırdığını vurgulayarak, "Amerikalılar söz verebiliyor, hatta bazı belgeleri imzalayabiliyorlar; ancak pratikte defalarca gördüğümüz gibi, bu taahhütlerden kaçınmak için her zaman bir bahane buluyorlar" ifadelerini kullandı.
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Araş Halilhan, İran ile ABD arasındaki çatışma sona ermeden, yaptırımlar ve nükleer program gibi teknik ve mali konularda ilerleme sağlanamayacağını belirterek, önceliğin savaşın durdurulması ve Hürmüz Boğazı’nın açılması olduğunu vurguladı.
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Araş Halilhane, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, İran ile ABD arasındaki gerilim devam ettiği sürece, yaptırımlar ve İran’ın nükleer programı gibi teknik ve finansal başlıklarda herhangi bir anlaşmaya varmanın mümkün görünmediğini söyledi.
Halilhane, İran’ın girişimiyle yürütülen ve ABD’nin de taraf olduğu mevcut temasların öncelikle çatışmaların sona ermesine odaklandığını ifade etti.
Önce savaşın durdurulması, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve ABD’nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gerekiyor. Bu aşama tamamlandıktan sonra, İran’ın nükleer programının ele alınması, Amerikan yaptırımlarının kaldırılması ve dondurulmuş İran varlıklarının çözümü gündeme gelebilir.
Ancak Washington’un uyguladığı yaptırım rejiminin hukuki açıdan son derece karmaşık olduğuna dikkat çeken Halilhane, “Bu sistem öyle bir şekilde kurgulandı ki, Trump yönetiminin birçok başlıkta yaptırımları tek taraflı olarak kaldırma yetkisi yok. Aynı durum bloke edilen İran varlıkları için de geçerli” diye konuştu.
Halilhane, İran tarafında oluşan güvensizliğin de süreci zorlaştırdığını vurgulayarak, “Amerikalılar söz verebiliyor, hatta bazı belgeleri imzalayabiliyorlar; ancak pratikte defalarca gördüğümüz gibi, bu taahhütlerden kaçınmak için her zaman bir bahane buluyorlar” ifadelerini kullandı.