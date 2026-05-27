İran Cumhurbaşkanı: Ekonomik savaş, yeni ana cephe

Iran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, günümüzde ana savaş alanının ekonomi olduğunu belirterek, dış aktörlerin askeri hedeflere ulaşamayınca ekonomik direnci... 27.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-27T13:46+0300

Iran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, günümüzün temel çatışma alanının “ekonomik savaş” olduğunu ifade etti.Tahran Ticaret Odası üyeleriyle bir araya gelen Pezeşkiyan, özel sektörün güçlendirilmesinin ulusal direnci artıracağını vurguladı. Cumhurbaşkanı, “Günümüz ana savaş alanı ekonomik savaştır. Askeri arenada hedeflerine ulaşamayan düşman, ülkenin ekonomik direncini zedelemeye ve insanların geçim kaynaklarını bozmaya odaklanmıştır” dedi.Öte yandan İran İstihbarat Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail’in askeri çatışmaların ardından hedeflerine ulaşmak için “yumuşak savaş” ve “bilişsel savaş” yöntemlerine yöneldiği öne sürüldü.Açıklamada, ekonomik sıkıntılar ve yüksek fiyatlar üzerinden toplumsal huzursuzluk oluşturulmaya çalışıldığı, etnik ve dini gruplar arasında ayrışma yaratılmasının hedeflendiği iddia edildi.İstihbarat Bakanlığı ayrıca, bazı medya kuruluşları ve iletişim teknolojilerinin “dezenformasyon ve kışkırtma amacıyla kullanılmaya çalışıldığı” yönünde değerlendirmelerde bulundu. Açıklamada bu girişimlere karşı gerekli önlemlerin alındığı ve toplumun birlik halinde kalmasının hedeflendiği ifade edildi.İran yönetimi, bu tür faaliyetlerin ülkenin iç istikrarını hedef aldığını savunurken, ekonomik baskı ve toplumsal etki üzerinden yürütülen yöntemlerin “hibrit savaş” stratejisinin parçası olduğunu öne sürüyor.

