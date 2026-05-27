Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/bakan-gurlek-acikladi-fenerbahceye-saldiri-dosyasi-tekrardan-incelenecek-1106056238.html
Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek
Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı dosyası yeniden incelemeye alındı. Bakanlık... 27.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-27T11:15+0300
2026-05-27T11:22+0300
poli̇ti̇ka
akın gürlek
adalet bakanlığı
fenerbahçe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105014811_0:31:1600:931_1920x0_80_0_0_9712e82fec0f3f68683db10e414bab80.jpg
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 yılındaki saldırı dosyası yeniden incelemeye alındı.Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin dosyada "kanun yararına bozma" kararı alındığını belirterek, "Amacımız, bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırının, milletin hafızasında derin izler bıraktığını, sporun ruhuna ve toplumsal huzura yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.'Yeniden değerlendirilecek'Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanmasının, kamu vicdanını rahatsız etmeye devam ettiğini kaydeden Gürlek, "Vatandaşlarımızdan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik. Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde, dosyaya ilişkin 'kanun yararına bozma' kararı dün itibarıyla alındı." bilgisini paylaştı.Gürlek, paylaşımında şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260401/adalet-bakani-akin-gurlek-ocalana-ozel-konut-sorusunu-yanitladi-oyle-bir-durum-yok-1104680244.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105014811_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_3abb6c2945763a8938d3ea2595fcc1f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akın gürlek, adalet bakanlığı, fenerbahçe
akın gürlek, adalet bakanlığı, fenerbahçe

Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek

11:15 27.05.2026 (güncellendi: 11:22 27.05.2026)
© AA / Arda KüçükkayaAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2026
© AA / Arda Küçükkaya
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı dosyası yeniden incelemeye alındı. Bakanlık, Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin incelemesi sonucu dosyaya ilişkin "kanun yararına bozma" kararı aldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 yılındaki saldırı dosyası yeniden incelemeye alındı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin dosyada "kanun yararına bozma" kararı alındığını belirterek, "Amacımız, bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.
Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırının, milletin hafızasında derin izler bıraktığını, sporun ruhuna ve toplumsal huzura yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

'Yeniden değerlendirilecek'

Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanmasının, kamu vicdanını rahatsız etmeye devam ettiğini kaydeden Gürlek, "Vatandaşlarımızdan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik. Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde, dosyaya ilişkin 'kanun yararına bozma' kararı dün itibarıyla alındı." bilgisini paylaştı.
Gürlek, paylaşımında şunları kaydetti:
"Bu kararla birlikte, daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Amacımız, bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği vazife doğrultusunda adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek; kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz."
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2026
TÜRKİYE
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Öcalan'a özel konut' sorusunu yanıtladı: Öyle bir durum yok
1 Nisan, 12:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала