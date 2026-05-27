https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/bakan-gurlek-acikladi-fenerbahceye-saldiri-dosyasi-tekrardan-incelenecek-1106056238.html

Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek

Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı dosyası yeniden incelemeye alındı. Bakanlık... 27.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-27T11:15+0300

2026-05-27T11:15+0300

2026-05-27T11:22+0300

poli̇ti̇ka

akın gürlek

adalet bakanlığı

fenerbahçe

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105014811_0:31:1600:931_1920x0_80_0_0_9712e82fec0f3f68683db10e414bab80.jpg

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 yılındaki saldırı dosyası yeniden incelemeye alındı.Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin dosyada "kanun yararına bozma" kararı alındığını belirterek, "Amacımız, bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırının, milletin hafızasında derin izler bıraktığını, sporun ruhuna ve toplumsal huzura yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.'Yeniden değerlendirilecek'Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanmasının, kamu vicdanını rahatsız etmeye devam ettiğini kaydeden Gürlek, "Vatandaşlarımızdan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik. Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde, dosyaya ilişkin 'kanun yararına bozma' kararı dün itibarıyla alındı." bilgisini paylaştı.Gürlek, paylaşımında şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260401/adalet-bakani-akin-gurlek-ocalana-ozel-konut-sorusunu-yanitladi-oyle-bir-durum-yok-1104680244.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

akın gürlek, adalet bakanlığı, fenerbahçe