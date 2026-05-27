ABD’de bir kağıt fabrikasındaki kimyasal tank patladı: 1 ölü, 9 kişi kayıp
ABD’de bir kağıt fabrikasındaki kimyasal tank patladı: 1 ölü, 9 kişi kayıp
ABD’nin Washington eyaletindeki bir kağıt ve ambalaj fabrikasında kimyasal madde tankının çökmesi sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi kayboldu... 27.05.2026, Sputnik Türkiye
ABD’de bir kağıt fabrikasındaki kimyasal tank patladı: 1 ölü, 9 kişi kayıp

© REUTERS David Ryder
ABD’nin Washington eyaletindeki bir kağıt ve ambalaj fabrikasında kimyasal madde tankının çökmesi sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi kayboldu. Yetkililer, tesisteki güvenlik riskleri nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
ABD’nin Washington eyaletinde bulunan bir kağıt ve ambalaj üretim tesisinde meydana gelen kimyasal tank kazası can kaybına yol açtı. Yetkililer, olayda en az 1 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını ve 9 çalışanın halen kayıp olduğunu duyurdu.
Olay, Longview kentindeki bir tesiste yerel saatle sabah 07.30 sıralarında meydana geldi. İlk açıklamalarda tankın içe doğru çöktüğü belirtilirken, daha sonra tankta kağıt üretiminde kullanılan ve “beyaz likör” adı verilen kimyasal karışımın bulunduğu açıklandı.
© Fotoğraf / Longview İtfaiyesi
ABD’de kimyasal tank faciası: 1 ölü, 9 kişi kayıp
© Fotoğraf / Longview İtfaiyesi
İtfaiye yetkilileri, çevrede yaşayanlar için şu an doğrudan bir tehdit bulunmadığını ancak vatandaşların bölgeden uzak durmaları gerektiğini bildirdi. Yetkililere göre tesisteki yapısal riskler ve tehlikeli maddeler nedeniyle kurtarma çalışmaları oldukça karmaşık ilerliyor.
Yaralıların 8’inin tesis çalışanı, 1’inin ise olay yerine müdahale eden itfaiyeci olduğu belirtildi. İtfaiyecinin tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.
İlk etapta yaklaşık 80 bin galon kapasiteli olduğu düşünülen tankın, gerçekte yaklaşık 900 bin galon kimyasal madde içerdiği ortaya çıktı. Yetkililer, hasar gören tankın içinde hala yaklaşık 90 bin galon tehlikeli madde bulunabileceğini açıkladı.
Washington Eyaleti Ekoloji Departmanı ekipleri bölgede hava ve su kalitesini izlemeye devam ederken, şu ana kadar çevre halkını tehdit edecek düzeyde bir kirlilik tespit edilmediği belirtildi. Washington Valisi Bob Ferguson ise eyalet ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ve arama kurtarma çalışmalarına destek verildiğini açıkladı.
Yetkililer ayrıca tesiste daha önce de bazı iş güvenliği incelemeleri yürütüldüğünü, ancak bunların doğrudan patlayan tankla bağlantılı olmadığını bildirdi.
