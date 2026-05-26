Suç çetesi FETÖ’den ilham almış: 5 TL kimlik olarak kullanıldı

“Rasim Ozan Kütahyalı’nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Yaklaşık 200 milyar lira şüpheli para hareketinin tespit edildiği, bu para için bir aklama faaliyetinin yürütüldüğü ya da bu suçlamaların gözaltına alınan sonrasında da tutuklanan isimlere yöneltildiğini de hatırlatalım. Üstelik ülke içinde faaliyet gösteren bir örgütten değil, ucu Kıbrıs’a uzanan bir örgütten bahsediliyor. Bu aklanan 200 milyar liranın Kapalıçarşı ve Adana’daki döviz bürolarından fiziki nakde dönüştürüldüğü ortaya çıkıyor. Seri numarası önceden belirlenmiş olan 5 liralık banknotu örgüt ile döviz bürosu ve kuyumcular arasında da kullanan kuryelerin kendilerine teslim edilen döviz altın ve Türk lirasını alarak oradan örgüt liderine ulaştırdığı belirtilmiş. Kuyumcu ve döviz bürolarının da komisyon aldığı belirtilmiş. KKTC vatandaşı olduğu öğrenilen şahsın örgütü KKTC’den yönettiği belirtiliyor. Dijital veriler için ise Halil Falyalı ve çevresiyle yakın ilişki kurduğu belirtilmiş. Tam İtalyan mafyası gibi çalışıyorlarmış aslında. Çünkü ortaya çıkan finansal hareketler günlük ve haftalık raporlar şeklinde kendisine iletiliyormuş. Sadece bu para değil 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el konulduğunu biliyoruz. Nasıl bir büyük organizasyonla karşı karşıya kaldığımızı anlamak açısından önemli. Bir de keşke devlet yasal bahisten kazandığı vergiden bahsetse.”