- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
Prof. Dr. Naci Görür: 'Depremler Adana Havzasına doğru ilerliyor'
Prof. Dr. Naci Görür: 'Depremler Adana Havzasına doğru ilerliyor'

07:34 26.05.2026
© AA / Tunahan AkgünYer bilimci Prof. Dr. Naci Görür
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4.2'lik deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise Adana Feke'de 4.0 büyüklüğünde deprem bilgisini paylaştı. İlk açıklama yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den geldi. Görür, "Depremler Adana Havzasına doğru ilerliyor" açıklamasını yaptı.
AFAD verilerine göre Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 21.44'te yaşanan depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kandilli Rasathanesi ise Adana Feke'de 4.0 büyüklüğünde ve 5 kilometre derinlikte deprem meydana geldiği bilgisini paylaştı.
Prof. Dr. Naci Görür, şu dikkat çeken açıklamayı yaptı:

"Akoluk’da 4,0 deprem oldu. Aynı yerde dün de 4,9 olmuştu. Savrun ile Saimbeyli Fayları arasında, Saimbeyli’ye daha yakın, DAF üzerinde.

Depremler Adana Havzasına doğru ilerliyor. Stres birikiminde 2023 depremlerinin etkisi var.

DEPREM DİRENÇLİ Adana’ya ihtiyaç var. Geçmiş olsun."

