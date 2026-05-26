Kız istemede yakılan meşale itfaiyeyi harekete geçirdi: 'Yardıma gidiyorduk, onlar da bizim ateşi söndürmeye gelmiş'
Antalya'nın Serik ilçesinde kız isteme merasimi sırasında yakılan meşaleler mahalleli tarafından yangın sanılarak ihbar edildi. 26.05.2026, Sputnik Türkiye
Kız isteme merasimine katılan bir grup genç, ellerindeki meşalelerle sokakta yürüyüş yaptı.Yakılan meşalelerin dumanlarını yangın sanan mahalle sakinleri, itfaiyeyi arayarak yangın ihbarında bulundu.İhbar üzerine mahalleye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karşılarında ekip araçlarını gören gençler, ilk önce mahallede yangın çıktığını düşündü ancak daha sonra ekiplerin ellerindeki meşaleler nedeniyle geldiğini anladı.Yaşanan olayı gazetecilere anlatan tır şoförü Batuhan Kutlu, arkadaşlarının kız isteme merasimi olduğunu, bunun için meşale alarak bu ana renk katmak istediklerini söyledi.'Duman mahalleye yayıldı'Gelin adayının evine doğru yürümeye başladıklarını anlatan Kutlu, şöyle devam etti:Yaşanan tüm karışıklığa rağmen kız isteme merasiminin mutlu sonla tamamlandığını dile getiren Kutlu, "Her şeye rağmen kızı almayı başardık." dedi.
