https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/kiz-istemede-yakilan-mesale-itfaiyeyi-harekete-gecirdi-yardima-gidiyorduk-onlar-da-bizim-atesi-1106039321.html

Kız istemede yakılan meşale itfaiyeyi harekete geçirdi: 'Yardıma gidiyorduk, onlar da bizim ateşi söndürmeye gelmiş'

Kız istemede yakılan meşale itfaiyeyi harekete geçirdi: 'Yardıma gidiyorduk, onlar da bizim ateşi söndürmeye gelmiş'

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Serik ilçesinde kız isteme merasimi sırasında yakılan meşaleler mahalleli tarafından yangın sanılarak ihbar edildi. 26.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-26T16:12+0300

2026-05-26T16:12+0300

2026-05-26T16:12+0300

yaşam

antalya

kız isteme

yangın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1a/1106039122_0:46:1228:737_1920x0_80_0_0_d320d43da9d397974302900b435c140a.png

Kız isteme merasimine katılan bir grup genç, ellerindeki meşalelerle sokakta yürüyüş yaptı.Yakılan meşalelerin dumanlarını yangın sanan mahalle sakinleri, itfaiyeyi arayarak yangın ihbarında bulundu.İhbar üzerine mahalleye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karşılarında ekip araçlarını gören gençler, ilk önce mahallede yangın çıktığını düşündü ancak daha sonra ekiplerin ellerindeki meşaleler nedeniyle geldiğini anladı.Yaşanan olayı gazetecilere anlatan tır şoförü Batuhan Kutlu, arkadaşlarının kız isteme merasimi olduğunu, bunun için meşale alarak bu ana renk katmak istediklerini söyledi.'Duman mahalleye yayıldı'Gelin adayının evine doğru yürümeye başladıklarını anlatan Kutlu, şöyle devam etti:Yaşanan tüm karışıklığa rağmen kız isteme merasiminin mutlu sonla tamamlandığını dile getiren Kutlu, "Her şeye rağmen kızı almayı başardık." dedi.

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, kız isteme, yangın