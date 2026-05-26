Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/kilicdaroglundan-bayram-mesaji-ne-yalanlar-ve-iftiralar-ne-de-aramiza-orulmek-istenen-duvarlar-bu-1106049630.html
Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajı: Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilir
Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajı: Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilir
Sputnik Türkiye
Kemal Kılıçdaroğlu yayımladığı Kurban Bayramı mesajında "Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilir" ifadelerine... 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T22:16+0300
2026-05-26T22:31+0300
türki̇ye
kemal kılıçdaroğlu
mesaj
kurban bayramı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/14/1105889620_5:0:478:266_1920x0_80_0_0_806a3687d51d5b7358e17546742f439b.jpg
İstinaf mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan Kurban Bayramı için bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/bahceli-ozeli-telefonla-aradi-kurban-bayramini-tebrik-etti--1106048859.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/14/1105889620_64:0:419:266_1920x0_80_0_0_690bca16c3724f9e16a2e31c0b9d11d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, mesaj, kurban bayramı
kemal kılıçdaroğlu, mesaj, kurban bayramı

Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajı: Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilir

22:16 26.05.2026 (güncellendi: 22:31 26.05.2026)
© FotoğrafKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Kemal Kılıçdaroğlu yayımladığı Kurban Bayramı mesajında "Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilir" ifadelerine yer verdi.
İstinaf mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan Kurban Bayramı için bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

Sevgili Kardeşlerim, Değerli Yol Arkadaşlarım, Bir Kurban Bayramı’na daha hazırlanırken; içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz. Bayramlar; hakikate sımsıkı sarılmanın, kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize yeniden ulaşmanın günleridir.

Bizler; tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgârı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız.

Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar, bu kardeşliği bozabilecektir.

Bizim en büyük gücümüz; dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır.

Bu Kurban Bayramı; eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadelemizin en güçlü işareti olsun. Hepinize sağlık, huzur ve umut dolu bayramlar diliyorum.

CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
POLİTİKA
Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'i telefonla aradı: MHP lideri, iki ismin Kurban Bayramı'nı tebrik etti
20:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала