İrlanda'dan İsrail'in yasa dışı yerleşimleriyle ticareti yasaklayacak yasa
İrlanda hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretini yasaklayacak düzenlemeyi temmuz ortasına kadar... 26.05.2026, Sputnik Türkiye
17:45 26.05.2026 (güncellendi: 17:46 26.05.2026)
İrlanda, Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerine yönelik yeni yaptırım kararı almaya hazırlanıyor. İrlanda Dışişleri Bakanı Helen McEntee, hükümetin işgal altındaki bölgelerdeki İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretini sınırlandıracak yasa üzerinde çalıştığını doğruladı. Düzenlemenin özellikle İsrail hükümeti, bazı ABD’li siyasetçiler ve uluslararası iş çevrelerinin yoğun baskısıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.
Tasarı yalnızca ürünleri kapsayacak
İrlanda hükümeti daha önce Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerine yaptırım uygulama sözü vermişti. Muhalefet partileri yasağın hizmet sektörünü de kapsamasını isterken, iş dünyası temsilcilerinin tasarının tamamen geri çekilmesi için lobi faaliyetleri yürüttüğü aktarıldı.
Başbakan Micheal Martin, yasağın hizmet sektörünü kapsayacak şekilde genişletilmesinin ne 'uygulanabilir' ne de 'gerçekçi' olduğunu söyledi.
İrlanda Merkez İstatistik Ofisi verilerine göre düzenleme, yıllık değeri yaklaşık 200 bin euro olan sınırlı sayıdaki ürünü etkileyecek.
ABD ve İsrail’den baskı iddiası
İrlanda Dışişleri Bakanı McEntee, "Barışçıl bir çözümü sürekli savunduk ancak İsrail hükümetinin son dönemde attığı adımlar, özellikle yerleşimci şiddetindeki artış, bu yönde ilerleme isteği olmadığını açıkça gösteriyor" dedi.
Öte yandan bir grup ABD’li milletvekilinin, düzenlemenin kabul edilmesinin ABD-İrlanda ilişkilerine zarar verebileceği yönünde Dublin yönetimine uyarı mektubu gönderdiği belirtildi.
İrlanda’nın, ekonomisinde büyük paya sahip ABD merkezli çok uluslu şirketler nedeniyle Washington’dan gelen baskılara karşı hassas konumda olduğu ifade edildi.