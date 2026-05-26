Hukukçu Nusret Senem: Eşref Bitlis'in uçağının düşüşü buzlanma değil, suikast

“Uçak düştükten yarım saat sonra ‘olay buzlanmadan meydana geldi’ diye rapor düzenlendi. Bir binbaşının başkanlığında, bir yüzbaşı, üç tane de astsubay gönderiliyor ve yarım saat sonra rapor çıkıyor.

Bir teknik bilirkişi raporu var. Uçak motorlarını yapan şirketin bir yetkilisi ve bizim Kara-havacılıktan bir yetkili, bir de uçağı yapan firmanın yetkilisi hazırlıyor. Uçağın parçaları üzerinde yapılan incelemede pilotların buz kanatçıklarını açtıkları, buzlanmaya karşı bütün tedbirleri aldıkları anlaşılıyor. Askerler tarafından düzenlenen raporlarda ise buzlanma vs. diye olayın geçiştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Oysa o günkü ne hava koşulları buzlanmaya elverişli ne uçağın sertifikalandırılan şartları buna en ufak şekilde olanak veriyor… Uçak bütün yolcu uçaklarının sertifikalandırıldığı şekilde her türlü hava koşulunda uçacak şekilde hazırlanmış bir uçak. Çok modern bir uçak, buzlanma hikâye. Bir tek söyledikleri şey ‘Ses duyduk’ oldu. Ses duymayla bir uçağın düşmesi gerekçelendirilebilir mi? Tam bir saçmalıktı. Bu uçakla ilgili suikast olmadığına ilişkin iddiaların hepsi temelsiz ve boş.