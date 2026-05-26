https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/hukukcu-nusret-senem-esref-bitlisin-ucaginin-dususu-buzlanma-degil-suikast-1106047096.html
Hukukçu Nusret Senem: Eşref Bitlis'in uçağının düşüşü buzlanma değil, suikast
Hukukçu Nusret Senem: Eşref Bitlis'in uçağının düşüşü buzlanma değil, suikast
Sputnik Türkiye
Hukukçu Nusret Senem, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis’in hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporlarının ‘buzlanma’... 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T19:04+0300
2026-05-26T19:04+0300
2026-05-26T19:04+0300
ankara farki
radyo
eşref bitlis
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098088235_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_302ef8c8a16d3fb873b592beca83d6e4.jpg
17 Şubat 1993’te Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis’i taşıyan askeri uçağın Ankara’da düşmesiyle ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi.Kazada yaşamını yitiren Yüzbaşı Sezginer’in ailesinin avukatı olan hukukçu Nusret Senem, Radyo Sputnik’te İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olarak olayın ‘buzlanma’ nedeniyle değil suikast sonucu gerçekleştiğini savundu.Senem, iki ayrı üniversiteden alınan bilirkişi raporlarında ‘buzlanma, pilotaj ya da bakım hatası bulunmadığının’ ortaya konduğunu belirterek, “Geriye yalnızca suikast ihtimali kalıyor” dedi.Senem, programda şunları söyledi:‘İki bilimsel rapor da aynı sonuca vardı’‘Suikast olmadığına ilişkin iddiaların hepsi temelsiz ve boş’‘Türkiye’nin güvenliği ile ilgili bir konu’‘Bitlis, Amerikalıların sevmediği bir komutandı’‘Herkes ABD’nin yaptığını biliyor’‘Eşref Bitlis dosyası yeniden açılmalı, bütün belgeler hazır’‘Zaman aşımı yok’
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098088235_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bb816d12a237654156d872fadb2c9727.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
radyo, eşref bitlis, türkiye
radyo, eşref bitlis, türkiye
Hukukçu Nusret Senem: Eşref Bitlis'in uçağının düşüşü buzlanma değil, suikast
Hukukçu Nusret Senem, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis’in hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporlarının ‘buzlanma’ iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Senem ayrıca olayın ABD-FETÖ iş birliğiyle gerçekleştirilen bir suikast olduğunu belirterek dosyanın yeniden açılması çağrısında bulundu.
17 Şubat 1993’te Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis’i taşıyan askeri uçağın Ankara’da düşmesiyle ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi.
Kazada yaşamını yitiren Yüzbaşı Sezginer’in ailesinin avukatı olan hukukçu Nusret Senem, Radyo Sputnik’te İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olarak olayın ‘buzlanma’ nedeniyle değil suikast sonucu gerçekleştiğini savundu.
Senem, iki ayrı üniversiteden alınan bilirkişi raporlarında ‘buzlanma, pilotaj ya da bakım hatası bulunmadığının’ ortaya konduğunu belirterek, “Geriye yalnızca suikast ihtimali kalıyor” dedi.
Senem, programda şunları söyledi:
‘İki bilimsel rapor da aynı sonuca vardı’
“Ben aşağı yukarı 4 buçuk yıl davalar açarak, o davalarda belgeler getirterek bütün dosyanın ayrıntılarını izledim. İki üniversiteden rapor aldık; birisi İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde 3 profesörden, diğeri de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nden, bir de TAİ’den bir profesörün katıldığı bilirkişi raporları çıktı. Birincisi: buzlanma değil; ikincisi: pilotaj hatası yok; üçüncüsü: yapım ve bakım hatası yok. Bir tek suikast ihtimali kalıyor. Dedikleri budur. İki bilimsel rapor da aynı sonuca vardı.”
‘Suikast olmadığına ilişkin iddiaların hepsi temelsiz ve boş’
“Uçak düştükten yarım saat sonra ‘olay buzlanmadan meydana geldi’ diye rapor düzenlendi. Bir binbaşının başkanlığında, bir yüzbaşı, üç tane de astsubay gönderiliyor ve yarım saat sonra rapor çıkıyor.
Bir teknik bilirkişi raporu var. Uçak motorlarını yapan şirketin bir yetkilisi ve bizim Kara-havacılıktan bir yetkili, bir de uçağı yapan firmanın yetkilisi hazırlıyor. Uçağın parçaları üzerinde yapılan incelemede pilotların buz kanatçıklarını açtıkları, buzlanmaya karşı bütün tedbirleri aldıkları anlaşılıyor. Askerler tarafından düzenlenen raporlarda ise buzlanma vs. diye olayın geçiştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Oysa o günkü ne hava koşulları buzlanmaya elverişli ne uçağın sertifikalandırılan şartları buna en ufak şekilde olanak veriyor… Uçak bütün yolcu uçaklarının sertifikalandırıldığı şekilde her türlü hava koşulunda uçacak şekilde hazırlanmış bir uçak. Çok modern bir uçak, buzlanma hikâye. Bir tek söyledikleri şey ‘Ses duyduk’ oldu. Ses duymayla bir uçağın düşmesi gerekçelendirilebilir mi? Tam bir saçmalıktı. Bu uçakla ilgili suikast olmadığına ilişkin iddiaların hepsi temelsiz ve boş.
‘Türkiye’nin güvenliği ile ilgili bir konu’
“Bana geldikleri zaman olayın suikast olduğuna ilişkin bilgim vardı; araştırmıştım. Ben avukatım ama o zaman esas olarak Vatan Partisi’nin Başkanlık Kurulu üyesiydim. Ailelere de suikast dedim. Tabii bu avukatlık meselesinden öte bir şey. Bu Türkiye’nin güvenliği ile ilgili bir konu. 5 generalimizden biriydi öldürülen; o zamanki kuvvet yapısı şimdiki gibi değildi, Jandarma ayrı değildi. Jandarma doğrudan Genel Kurmay’a bağlıydı. Bu kuvvet komutanı 94 yılında Doğan Paşa’nın emekli olması ile birlikte Genelkurmay Başkanı olacağı söylenen bir kişi, en kıdemli Orgeneraldi. Çok da etkili bir adamdı.”
‘Bitlis, Amerikalıların sevmediği bir komutandı’
“Amerikalıların helikopterlerle PKK’ya silah attığını tespit edip bunu rapor eden bir komutanımız. Aynı zamanda Barzani ve Talabani’yi Saddam yönetimine yönlendiren ve anlaşmaya sevk etmeye çalışan bir politika izliyordu. Son gidişinde de Barzani ve Talabani ile görüşme programı vardı. Durum böyle olduğu için ona karşı bir suikast planı ortaya çıktı.”
‘Herkes ABD’nin yaptığını biliyor’
“Herkes Amerika’nın yaptığını biliyor. Silahlı kuvvetlerde bilmeyen olduğuna kesinlikle kani değilim. Yarım saatte bir uçağın buzlanmadan düştüğü açıklanır mı? Genelkurmay Başkanı bunu açıklayabildi maalesef.”
‘Eşref Bitlis dosyası yeniden açılmalı, bütün belgeler hazır’
“Eğer bir soruşturma açacaklarsa elleri boş olmayacak. Ben bütün belgeleri toplayıp Genelkurmay’a sundum. Bütün bilirkişi raporları, teknik rapor ve askeri uçak kırımına ilişkin raporları, telex notları, meteoroloji raporları vs. hepsini ekleyip verdim.”
“Ceza Kanunu’muzun dava zaman aşımı diye bir hükmü var. ‘Eğer bir memursa ve bir izin gerekiyorsa davanın zaman aşımına uğraması ancak o izin meselesinin çözümünden sonra olur, zaman aşımı o zaman başlar’ diyor. Ceza Kanunu’nun 66-67. Maddeleri. Yani zaman aşımı yok. Zaman aşımı olmayınca bu soruşturma da dava da yeniden açılabilir. Takipsizlik kararının kesinlikle ortadan kaldırılmasını gerektirecek maddi deliller, bilirkişi raporları var.”