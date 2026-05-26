Bilim insanları: 2064’e kadar küresel nüfus çöküşü gelebilir, insanlık neredeyse yarıya inebilir

Sputnik Türkiye

Dünya nüfusu şu anda 8.3 milyar seviyesinde bulunuyor. Ancak uzmanlar, önümüzdeki 40 yıl içinde ciddi bir nüfus çöküşü yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Detaylar haberde...

2026-05-26T18:20+0300

Bilim insanları, en kötü senaryoda insanlığın ‘2064 yılına kadar neredeyse yarıya’ inebileceğini öngörüyor. Bu durumun iklim çöküşü, salgın, küresel çatışmalar veya kaynak kıtlığı gibi faktörlerden kaynaklanabileceği belirtiliyor.İtalya’daki Milano Üniversitesi araştırmacıları, ‘en provokatif’ senaryolarını ortaya koydukları çalışmada şu ifadeleri kullandı:Dünya’nın sürdürülebilir taşıma kapasitesi ani bir şekilde 2 milyar kişiye düşerse, modelimiz hızlı bir küresel nüfus azalması öngörüyor. Bu senaryoda insanlık 2064 civarında yarıya inebilir.Araştırmacılar, bunun bir ‘tahmin’ değil, ‘gösterge niteliğinde matematiksel bir senaryo’ olduğunu kaydetti. Çalışma, Chaos, Solitons & Fractals dergisinde yayımlandı.12 bin yıllık nüfus verisi incelendiAraştırmacılar, Neolitik dönemden günümüze kadar olan 12 bin yıllık insan nüfus artışını analiz ederek bir matematik modeli geliştirdi. Bu model, nüfusun bazı dönemlerde yavaş ve istikrarlı, bazı dönemlerde ise patlamalı şekilde arttığını gösteriyor.Şu anki temel senaryoda küresel nüfusun istikrarlı seyrettiği belirtilirken, ani bir ‘taşıma kapasitesi’ düşüşünde hızlı bir çöküş yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.Nüfus çöküşüne ne sebep olabilir?Uzmanlara göre olası çöküşü tetikleyebilecek başlıca faktörler şunlar:Araştırmacılar, 1960’ta yapılan ünlü ‘Kıyamet Senaryosu’na da değindi. O dönemki model, 2026’da nüfusun matematiksel olarak sonsuza gideceğini ve kitlesel yok oluşa yol açacağını öngörüyordu. Ancak küresel doğurganlık oranlarının düşmesi sayesinde bu senaryo gerçekleşmedi.Düşük doğum oranları endişesiGeçen yıl yapılan bir başka çalışma, uzun vadede neslin tükenmemesi için kadın başına 2.7 çocuk gerektiğini kaydetmişti. Şu an İngiltere’de bu oran 1.41, ABD’de ise 1.62 seviyesinde bulunuyor.

