Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı: 'İnsanlığımız sınanıyor'

2026-05-26T14:33+0300

Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, gönüllerin yumuşadığı, kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, fedakarlığın ibadetten, paylaşmanın imandan, vefanın ihlastan filizlendiği mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzuru ve şükrü içerisinde olduklarını belirtti.Bayramların milletin kadim irfanında yalnızca aynı sofrada buluşulan sevinç günleri değil, aynı zamanda nefis muhasebesi, kalp murakabesi, düşküne merhamet ve dostla muhabbet günleri olduğunu vurgulayan Bahçeli, dargınlıkların son bulduğu, kırgınlıkların tamir edildiği, sofraların genişlediği, duaların semaya yükseldiği bu mübarek günlerin insanları birbirine bağlayan manevi harcın ne denli sağlam olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu aktardı."Bugün bizlere düşen, bayramın manasını yalnızca kendi hanelerimize hapsetmemek, bu mübarek iklimi yetimin başını okşayan ele, yoksulun sofrasına uzanan lokmaya, yaşlının duasını alan güler yüze, yalnızın kapısını çalan muhabbete dönüştürmektir." ifadesini kullanan Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu.Bahçeli'den Gazze mesajıBahçeli, bireyden millete, milletten devlete sirayet eden bir silsileyle bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne düşen tarihi sorumluluğun bu derin medeniyet hikmetinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı.MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:Bayram vesilesiyle yola çıkacak vatandaşların sağlıkla, huzurla ve güven içinde sevdiklerine ve ailelerine kavuşmalarını dileyen Bahçeli, "Rabbim kestiğimiz kurbanları kabul, dualarımızı makbul, kardeşliğimizi daim eylesin. Bayramımız, gönüllerimize dirlik, hanelerimize düzen, milletimize dayanışma, devletimize devam, mazlum coğrafyalara derman getirsin. Kurban Bayramımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

