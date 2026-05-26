https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/ali-cagatay-turkiyede-buyuk-sermaye-gruplari-varliklarini-yurt-disina-cikariyor-1106028054.html

Ali Çağatay: Türkiye’de büyük sermaye grupları varlıklarını yurt dışına çıkarıyor

Ali Çağatay: Türkiye’de büyük sermaye grupları varlıklarını yurt dışına çıkarıyor

Sputnik Türkiye

Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında Eczacıbaşı Holding’in Sanipak’ı Malezyalı Arch Peninsula şirketine devretmesini değerlendirdi... 26.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-26T10:41+0300

2026-05-26T10:41+0300

2026-05-26T10:41+0300

seyi̇r hali̇

radyo sputnik

radyo

radyo

rekabet kurulu

eczacıbaşı holding

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103590767_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_6131e88a50d7588c36d586afe6aa50d8.jpg

Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında Selpak gibi yıllardır Türkiye’de birçok ürün kategorisinde jenerik hale gelen markaların el değiştirmesinin dikkat çekici olduğunu belirtti. Son dönemde büyük sermaye gruplarının ekonomik belirsizlikler, kur baskısı ve hukuki güvensizlik nedeniyle varlıklarını yurt dışına taşımaya başladığını söyledi.Selpak markasının artık jenerik hale geldiğini ifade eden Çağatay, satış kararının Türkiye ekonomisindeki değişimi gösterdiğini söyledi:‘Eczacıbaşı’nın elindeki en önemli varlıklardan biriydi’Çağatay, Sanipak’ın Eczacıbaşı’nın en önemli varlıklarından biri olduğunu belirterek, satış kararının nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığını söyledi:‘İnsanlar sabah şirketlerine el konulduğunu görmek istemiyor’Türkiye’deki hukuki güvensizlik ortamının sermaye çevrelerini tedirgin ettiğini söyleyen Çağatay, TMSF yasası tartışmalarını hatırlattı:‘Sadece satış değil, aynı zamanda nakde dönüş süreci’Çağatay, Eczacıbaşı’nın yalnızca varlık devri yapmadığını, aynı zamanda nakit pozisyonunu güçlendirmeye çalıştığını söyledi:‘Kur çok büyük baskı altında’Türkiye’de kurun uzun süredir baskılandığını söyleyen Çağatay, Merkez Bankası’nın yoğun müdahalelerine rağmen bu baskının sürdürülemez hale geldiğini savundu. Özellikle son dönemde yaşanan siyasi krizlerde kurun kontrol altında tutulmaya çalışıldığını belirten Çağatay, bunun uzun vadede ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.‘Normların işlemediği ülkelerde insanlar kendilerini güvenceye almak ister’Çağatay, sermaye çevrelerinin davranışlarını ekonomik ve hukuki güvensizlikle açıklayarak sözlerini şöyle tamamladı:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Ali Çağatay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ali Çağatay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, rekabet kurulu, eczacıbaşı holding