Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz: Mazbata yoksa Kılıçdaroğlı kayyumdur!
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Gazeteci Burcu Uğur, Hukukçu Hüseyin Cimşit ve Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz oldu. 25.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-25T19:02+0300
Gazeteci Burcu Uğur, Pazar günü CHP Genel Merkezi'nde neler olduğunu ve koridorlarda neler konuşulduğunu tüm detaylarıyla canlı yayında anlattı. Hukukçu Hüseyin Cimşit ise referandum iptali için açtığı dacanın detaylarını anlattı. Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz de Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan mı yoksa kayyum mu olduğunu anlattı.
‘Mazbata yoksa kayyumdur...’
Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz şu ifadeleri kullandı:
Şimdi mahkemenin yetkili olup olmadığı konusunu bir tarafa bırakıyoruz. Ondan bağımsız konuşuyoruz ki yetkili değildir mahkeme bu işe bakmaya. Ama sonuç itibariyle kanuna, hukuka uygun olan olmayan bir karar var mahkemede. Mahkeme bu kararında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. kurultayının iptaline karar verdi. Şimdi bu iptal kararının sonuç doğurabilmesi için, uygulanabilmesi için kesinleşmesi gerekiyor. Ama temyiz edildi ve kesinleşmedi karar. Mazmatalar üzerinde bir düzenleme yapması gerekiyor ki uygulanabilir hale gelsin. Bu yapılmadığı sürece mahkemece verilen tedbir kararı askıda kalmıştır. Uygulanabilir değildir. Bu durumda ne olmuş oldu? Sayın Kılıçdaroğlu ne kabul etmek lazım? Hukuken mahkeme kararını kayyum olarak ya çağrı heyeti olarak ya da yönetici kayyumu olarak atıyorum diyerek düzeltmesi gerekir.