Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz: Mazbata yoksa Kılıçdaroğlı kayyumdur!

Şimdi mahkemenin yetkili olup olmadığı konusunu bir tarafa bırakıyoruz. Ondan bağımsız konuşuyoruz ki yetkili değildir mahkeme bu işe bakmaya. Ama sonuç itibariyle kanuna, hukuka uygun olan olmayan bir karar var mahkemede. Mahkeme bu kararında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. kurultayının iptaline karar verdi. Şimdi bu iptal kararının sonuç doğurabilmesi için, uygulanabilmesi için kesinleşmesi gerekiyor. Ama temyiz edildi ve kesinleşmedi karar. Mazmatalar üzerinde bir düzenleme yapması gerekiyor ki uygulanabilir hale gelsin. Bu yapılmadığı sürece mahkemece verilen tedbir kararı askıda kalmıştır. Uygulanabilir değildir. Bu durumda ne olmuş oldu? Sayın Kılıçdaroğlu ne kabul etmek lazım? Hukuken mahkeme kararını kayyum olarak ya çağrı heyeti olarak ya da yönetici kayyumu olarak atıyorum diyerek düzeltmesi gerekir.