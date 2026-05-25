Putin, yurtdışında tutuklanan Rusların ordu güçleri tarafından korunmasına ilişkin yasa imzaladı

Rusya lideri Putin, yabancı mahkemelerin kararlarıyla yurtdışında tutuklanan Rus vatandaşlarını korumak için silahlı kuvvetlerin kullanılmasının yolunu açan... 25.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-25T18:58+0300

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı mahkemelerin kararlarıyla yurtdışında tutuklanan Rus vatandaşlarının korunması amacıyla ordu güçlerinin kullanılmasına ilişkin yasayı imzaladı.Rus liderin imzaladığı belge doğrultusunda, Rusya'nın veya yetki alanı Moskova'nın taraf olduğu uluslararası anlaşmaya veya BM Güvenlik Konseyi’nin kararına dayanmayan yetkililerin katılımı olmadan, bir yabancı mahkeme kararına dayanarak tutuklanan, gözaltına alınan veya yargılanan vatandaşları koruma görevlerini yerine getirmek üzere ordu görevlendirilebilecek.Rusya Devlet Başkanı’nın kararıyla ayrıca Rus vatandaşlarını korumak için gerekli önlemler, Rus hükümet organları tarafından yetkileri dahilinde alınacak.İlgili yasanın, resmi olarak yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün sonra yürürlüğe girmesi gerekiyor.

