https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/putin-yurtdisinda-tutuklanan-ruslarin-ordu-gucleri-tarafindan-korunmasina-iliskin-yasa-imzaladi-1106017046.html
Putin, yurtdışında tutuklanan Rusların ordu güçleri tarafından korunmasına ilişkin yasa imzaladı
Putin, yurtdışında tutuklanan Rusların ordu güçleri tarafından korunmasına ilişkin yasa imzaladı
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, yabancı mahkemelerin kararlarıyla yurtdışında tutuklanan Rus vatandaşlarını korumak için silahlı kuvvetlerin kullanılmasının yolunu açan... 25.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-25T18:58+0300
2026-05-25T18:58+0300
2026-05-25T18:58+0300
dünya
rusya
kremlin
vladimir putin
moskova
bm güvenlik konseyi
yasa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076393749_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_490163634d7b6253b528a1855e3350a8.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı mahkemelerin kararlarıyla yurtdışında tutuklanan Rus vatandaşlarının korunması amacıyla ordu güçlerinin kullanılmasına ilişkin yasayı imzaladı.Rus liderin imzaladığı belge doğrultusunda, Rusya'nın veya yetki alanı Moskova'nın taraf olduğu uluslararası anlaşmaya veya BM Güvenlik Konseyi’nin kararına dayanmayan yetkililerin katılımı olmadan, bir yabancı mahkeme kararına dayanarak tutuklanan, gözaltına alınan veya yargılanan vatandaşları koruma görevlerini yerine getirmek üzere ordu görevlendirilebilecek.Rusya Devlet Başkanı’nın kararıyla ayrıca Rus vatandaşlarını korumak için gerekli önlemler, Rus hükümet organları tarafından yetkileri dahilinde alınacak.İlgili yasanın, resmi olarak yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün sonra yürürlüğe girmesi gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20210405/putin-nazizmi-aklama-ve-gazilere-hakaret-suclarinin-cezasini-agirlastiran-yasa-tasarisini-onayladi-1044199778.html
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076393749_59:0:966:680_1920x0_80_0_0_19826ca14deafb6497e67351524551f4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, vladimir putin, moskova, bm güvenlik konseyi, yasa
rusya, kremlin, vladimir putin, moskova, bm güvenlik konseyi, yasa
Putin, yurtdışında tutuklanan Rusların ordu güçleri tarafından korunmasına ilişkin yasa imzaladı
Rusya lideri Putin, yabancı mahkemelerin kararlarıyla yurtdışında tutuklanan Rus vatandaşlarını korumak için silahlı kuvvetlerin kullanılmasının yolunu açan bir yasa imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı mahkemelerin kararlarıyla yurtdışında tutuklanan Rus vatandaşlarının korunması amacıyla ordu güçlerinin kullanılmasına ilişkin yasayı imzaladı.
Rus liderin imzaladığı belge doğrultusunda, Rusya'nın veya yetki alanı Moskova'nın taraf olduğu uluslararası anlaşmaya veya BM Güvenlik Konseyi’nin kararına dayanmayan yetkililerin katılımı olmadan, bir yabancı mahkeme kararına dayanarak tutuklanan, gözaltına alınan veya yargılanan vatandaşları koruma görevlerini yerine getirmek üzere ordu görevlendirilebilecek.
Rusya Devlet Başkanı’nın kararıyla ayrıca Rus vatandaşlarını korumak için gerekli önlemler, Rus hükümet organları tarafından yetkileri dahilinde alınacak.
İlgili yasanın, resmi olarak yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün sonra yürürlüğe girmesi gerekiyor.