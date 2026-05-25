Prof. Dr. Bektaş, '6 Şubat deprem çifti hala yeraltında canlı' diyerek uyardı: İki ile dikkat çekti, 10 yıl sürecek dedi
Sputnik Türkiye
Türkiye'de son depremler sonrasından sonra uyaran Prof. Dr. Osman Bektaş, 6 Şubat depremlerinden sonra hareketliliğin 10 yıl süreceğine vurgu yaparak uyardı. 25.05.2026, Sputnik Türkiye
Adana ve Malatya'da meydana gelen son depremler korku yaratırken Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 6 Şubat depremlerine dikkat çekti. Prof. Dr. Bektaş, bölgedeki deprem sistemlerinin dinamik olduğunu ve sürekli yer değiştirdiğini vurgularken, "Yüzeydeki yıkım saniyeler sürdü ama sismik enerji yerin derinliklerindeki akışkan (viskoelastik) ortamda yayılmaya devam ediyor. Bu derin süreç, en az 10 yıl boyunca bölgedeki sismik faaliyetlerin asıl orkestra şefi olacak" dedi.
6 Şubat depremlerinin etkisi hala sürüyor vurgusu
Prof. Dr. Osman Bektaş , bölgede 6 Şubat etkisinin halen devam ettiğini belirtti. Sosyal medyasından konuyla ilgili açıklamalar yapan Prof. Dr. Bektaş, "Yüzeydeki yıkım saniyeler sürdü ama sismik enerji yerin derinliklerindeki akışkan (viskoelastik) ortamda yayılmaya devam ediyor. Bu derin süreç, en az 10 yıl boyunca bölgedeki sismik faaliyetlerin asıl orkestra şefi olacak” dedi.
Sistem dinamik ve sürekli yer değiştiriyor
"Adana ve Malatya’da peş peşe yaşanan son sarsıntılar da bu durumun doğrudan birer sonucudur. Sistem dinamik ve sürekli yer değiştiriyor” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Bektaş vurgulayan Bektaş, stres dengesinin her gün yeniden kurulduğunu ifade ederek şunları dile getirdi:
"Adana ve Malatya’da peş peşe yaşanan son sarsıntılar da bu durumun doğrudan birer sonucudur. Sistem dinamik ve sürekli yer değiştiriyor. Bu yönüyle derindeki mekanizma, bölge için tam bir deprem düzenleyici görevi görüyor. Yeraltı adeta canlı bir organizma gibi çevre fayların stres dengesini her gün yeniden kuruyor. SONUÇ: GPS ve InSAR verileriyle de izlediğimiz bu 10 yıllık süreçte Malatya ve Adana baseni gibi çevre yapıları zamana bağlı olarak tetiklemeye devam edebilir. Afet yönetimi ve risk bu dinamik "orkestra şefine" göre güncellenmelidir."