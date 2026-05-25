https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/papa-leodan-ilk-genelge-vatikanin-kolelestirmedeki-rolu-icin-af-diledi-insaligi-yapay-zekaya-karsi-1106015652.html

Papa Leo’dan ilk genelge: Vatikan'ın 'köleleştirmedeki' rolü için 'af' diledi, 'yapay zeka yavaşlatılmalı' dedi

Papa Leo’dan ilk genelge: Vatikan'ın 'köleleştirmedeki' rolü için 'af' diledi, 'yapay zeka yavaşlatılmalı' dedi

Sputnik Türkiye

Papa 14. Leo, Vatikan’ın geçmişte köleliği meşrulaştırmadaki rolü nedeniyle ilk kez açık şekilde özür diledi. Papalık döneminin ilk genelgesini yayınlayan Leo... 25.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-25T17:59+0300

2026-05-25T17:59+0300

2026-05-25T18:02+0300

dünya

vatikan

katolik kilisesi

kölelik

sömürü

yapay zeka

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0e/1096216575_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6c2f102a64d73180238261192b04fd8.jpg

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, yapay zeka ve gelişen teknolojiler karşısında insanın, insanlık onurunun korunmasına yönelik ilkeler içeren ve Katolik Kilisesi'nin bu konudaki yaklaşımını ortaya koyan "Magnifica Humanitas (Muhteşem İnsanlık)" adıyla papalık genelgesi yayımladı.Papa 14. Leo, daha önce sıkça uyarılarda bulunduğu yapay zeka ve gelişen teknolojiler üzerine yazdığı papalık dönemindeki ilk genelgesini törenle kamuoyuna duyurdu.Papa Leo, "Muhteşem İnsanlık" genelgesinde yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinin yavaşlatılması gerektiğini kaydetti.Katolik Kilisesi'nin tüm din adamlarına hitaben yayınlanan genelge 43 bin kelimeden oluşuyor. Papa “Muhteşem İnsanlık” genelgesinde, yapay zekanın dezenformasyon yaydığını, çatışmalara öncelik verdiği ve dünyayı sonu gelmez bir savaş yoluna sürükleme riski taşıdığını söyleyerek uyarılarda bulundu. Yapay zeka için ‘silahsızlandırılmalı’ çağrısıPapa 14. Leo, genelgede yapay zekanın artık yalnızca teknoloji değil, savaşlar ve toplum düzeni üzerinde de etkili olduğunu söyledi.Papa, "Yapay zeka artık hayatımızın birçok alanına dokunuyor ve insan topluluklarının birlikte yaşamını şekillendiren kararları etkiliyor. Aynı zamanda savaşların yürütülme biçimini de dramatik şekilde değiştiriyor" dedi.Kontrolsüz yapay zekanın yeni baskı ve sömürü biçimleri yaratabileceğini belirten Papa, özellikle otonom silah sistemleri ve algoritmalar üzerinden yayılan önyargıların kaygı verici olduğunu ifade etti.Papa, "Yapay zeka da artık silahsızlandırılmalıdır. Onu tahakküm, dışlama ve ölüm aracına dönüştüren mantıklardan arındırılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.Vatikan'ın 'köleleştirmedeki' rolünü kabul edip 'af' dilediPapa 14. Leo, ayrıca Vatikan’ın geçmişte Avrupa krallarına köleleştirme ve sömürgeleştirme yetkisi veren kararlar aldığını kabul ederek, "Kilise adına içtenlikle af diliyorum" ifadelerini kullandı.Bu açıklama, Vatikan’ın köle ticaretindeki rolünü ilk kez açık şekilde kabul edip özür dilemesi olarak değerlendirildi.Kölelik ile dijital çağ arasında bağlantı kurduPapa Leo, geçmişteki köle ticareti ile günümüzde teknoloji sektöründe ortaya çıkan yeni sömürü biçimleri arasında benzerlikler bulunduğunu savundu.Özellikle yapay zeka çipleri için gerekli nadir minerallerin çıkarılması sırasında oluşan ağır çalışma koşullarına dikkat çeken Papa, dijital çağın yeni bir sömürü düzeni üretmemesi gerektiğini belirtti.Genelgede, geçmişte kilisenin köleliği açık şekilde mahkum etmekte geç kaldığı kabul edilirken, bunun "Hristiyan hafızasında bir yara" olduğu ifade edildi.Papa ayrıca, devletler ve uluslararası kuruluşların yapay zeka konusunda daha sıkı kurallar oluşturması gerektiğini vurguladı.Teknoloji şirketlerinin Vatikan temasları gündem olduPolitico’nun haberine göre, Meta, Google, Amazon ve OpenAI temsilcileri, genelge yayımlanmadan önce Vatikan’da çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.Haberde, teknoloji şirketlerinin yapay zekanın etik biçimde geliştirilebileceği konusunda Vatikan’ı ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/isvicre-ikiye-bolundu-nufusu-10-milyon-kiside-sinirlayacaklar-mi-1106013293.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vatikan, katolik kilisesi, kölelik, sömürü, yapay zeka