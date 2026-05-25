Özgür Özel: Halkla birlikte büyük bir bayramlaşma yapacağız
Sputnik Türkiye
Özgür Özel, yarın İzmir programının ardından Manisa’ya geçeceğini belirtirken, partinin bayramlaşma organizasyonunun ise halkın katılımıyla... 25.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-25T23:48+0300
Özgür Özel, yarın İzmir programının ardından Manisa’ya geçeceğini belirtirken, partinin bayramlaşma organizasyonunun ise halkın katılımıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.
CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM’de CHP MYK üyeleri ve bazı milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bayram programı sorulan Özel, “Bayramın son günü partinin bayramlaşmasını yapmak üzere burada olacağız. Bayramın birinci günü Manisa'da yapmam gereken ziyaretleri, bayram ritüellerini yerine getireceğiz. Bayramın üçüncü ve dördüncü günü henüz netleşmedi ama büyük ihtimalle hemşehrilerimle birlikte olacağım, öyle görünüyor. Bayramlaşmayı arkadaşlarımız duyuracak. Meclis'te yapmayacağız, halkla birlikte büyük bir bayramlaşma yapacağız” dedi.
Meclis çalışmalarının da yoğun geçtiğini belirten Özel, gün içerisinde çeşitli temaslarda bulunduklarını ve parti programına ilişkin planlamaları ele aldıklarını söyledi.