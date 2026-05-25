Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ANKARA'DAN HABER VER
Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan, ‘Ankara’dan Haber Ver’ programında ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini Radyo Sputnik dinleyicileri için her pazartesi ve çarşamba masaya yatırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/mutlak-butlan-karari-mutlak-buhrana-donusur-mu-1106017163.html
Mutlak butlan kararı ‘mutlak buhran'a dönüşür mü?
Mutlak butlan kararı ‘mutlak buhran'a dönüşür mü?
Sputnik Türkiye
Gazeteci Zülfikar Doğan, İstinaf Mahkemesi’nin CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan kararının ardından piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandığını belirterek... 25.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-25T19:02+0300
2026-05-25T19:02+0300
ankara'dan haber ver
radyo
mutlak butlan
türkiye varlık fonu
merkez bankası
mehmet şimşek
rezerv
kredi
borsa i̇stanbul
hisse senedi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1b/1105317517_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_a48824cbf06fbd8eb6d737c594d1ccd5.png
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı için ‘mutlak butlan’ kararı verdi. Bu kararla kurultay ve sonrasında yapılan tüm olağan/olağanüstü kurultaylar ile alınan kararlar baştan itibaren hükümsüz kabul edildi. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, iki buçuk yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine döndü.Gazeteci Zülfikar Doğan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Ankara’dan Haber Var programında söz konusu kararın ekonomiye yansımalarını değerlendirdi:‘Ekonomide yeni sıkılaşma dönemi başladı’Mutlak butlan kararının ardından ekonomi yönetiminin kredi kullanımını sınırlayan ve para politikasını daha da sıkılaştıran yeni adımlar attığını söyleyen Doğan, Türkiye Varlık Fonu’nun borsadaki kayıpları sınırlamak için devreye girdiğini kaydetti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Zülfikar Doğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105337955_0:0:1488:1488_100x100_80_0_0_5c0d35a8fa04cb9dcd4e85628db1976d.jpg
Zülfikar Doğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105337955_0:0:1488:1488_100x100_80_0_0_5c0d35a8fa04cb9dcd4e85628db1976d.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1b/1105317517_240:0:1440:900_1920x0_80_0_0_3c5792d502109efaa97f7bad622374ac.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo, mutlak butlan, türkiye varlık fonu, merkez bankası, mehmet şimşek, rezerv, kredi, borsa i̇stanbul, hisse senedi, ekonomi
radyo, mutlak butlan, türkiye varlık fonu, merkez bankası, mehmet şimşek, rezerv, kredi, borsa i̇stanbul, hisse senedi, ekonomi

Mutlak butlan kararı ‘mutlak buhran'a dönüşür mü?

19:02 25.05.2026
Ankara'dan Haber Var
Ankara'dan Haber Var - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2026
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Zülfikar Doğan
Tüm yazılar
Gazeteci Zülfikar Doğan, İstinaf Mahkemesi’nin CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan kararının ardından piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandığını belirterek Merkez Bankası’nın rezerv satışı yaptığını, Türkiye Varlık Fonu’nun borsaya müdahale ettiğini ve ekonomi yönetiminin kredi kullanımını kısıtlayan yeni sıkılaşma adımları attığını söyledi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı için ‘mutlak butlan’ kararı verdi. Bu kararla kurultay ve sonrasında yapılan tüm olağan/olağanüstü kurultaylar ile alınan kararlar baştan itibaren hükümsüz kabul edildi. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, iki buçuk yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine döndü.
Gazeteci Zülfikar Doğan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Ankara’dan Haber Var programında söz konusu kararın ekonomiye yansımalarını değerlendirdi:

‘Ekonomide yeni sıkılaşma dönemi başladı’

Mutlak butlan kararının ardından ekonomi yönetiminin kredi kullanımını sınırlayan ve para politikasını daha da sıkılaştıran yeni adımlar attığını söyleyen Doğan, Türkiye Varlık Fonu’nun borsadaki kayıpları sınırlamak için devreye girdiğini kaydetti:

“Mutlak butlan dediğimiz zaman Türkiye’de siyaset-ekonomi ve yargı üçgeninin birbirleri ile çok ciddi somut etkileşimleri söz konusu. Bir siyasi kararın mutlaka ekonomik yansımaları oluyor, bir yargı kararının aynı şekilde ekonomik yansımaları olabiliyor. Burada da İstinaf Mahkemesi’nin Perşembe günü öğleden sonra açıkladığı karar borsalarda, piyasalarda kısıtlı olarak etki yarattı. Ama asıl etki Cuma günü görüldü. Cuma sabahı erkenden önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Akabinde de Merkez Bankası bir dizi yeni kararı yürürlüğe koydu. Dolayısıyla mutlak butlan tartışması her ne kadar siyaset ve yargıda gündemin ilk maddesi olsa da ekonomide de mutlak butlanın mutlak buhrana dönüşme ihtimali ortaya çıktı. Yani bu siyasi gelişmelerin sonucunda bir ekonomik buhran, ekonomik kriz tetiklenebilir mi? Çünkü geçen yıl 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun göz altına alınması ve ardından tutuklanması ile benzer bir süreç yaşanmıştı. Merkez Bankası faizleri arttırmak zorunda kaldı, 60 milyar dolara yakın rezerv satmak zorunda kaldı.

Şu anda da karar açıklandıktan sonraki bir buçuk günlük sürede Merkez Bankası’nın 6 buçuk ila 10 milyar dolarlık bir rezerv satışı yaptığı resmi verilere yansıdı. Bunun yanı sıra Borsa İstanbul’da sert düşüşler yaşandı. Burada da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Türkiye Varlık Fonu devreye girerek yüklü hisse senedi alımları yaptı. Bu sayede borsanın daha fazla kayıp vermesi önlenmiş oldu. Merkez Bankası bir dizi kararlar aldı. Bu kararlara baktığımızda özellikle sıkı para politikalarının daha da sıkılaştırılmasını içeren adımlar atıldığını görüyoruz. Örneğin dar gelirli, çalışan kesimlerin maaş hesaplarına ek olarak kullandıkları kredili mevduat hesaplarındaki büyüme oranları yüzde 2’den 1’e düşürüldü. Yani insanların gelirlerinden hariç, bankadan nakit kullanma imkanlarını sıkılaştırıldı. Bunun yanı sıra tüketici, bireysel, ihtiyaç, ticari, KOBİ kredisi gibi kullandırdıkları kredilerdeki büyüme oranlarını aşağı çekti. Bankalara böyle bir yükümlülük getirildi, ‘fazla kredi vermeyeceksiniz’ denildi. Sıkı para politikası daha da sıkılaştırıldı. Bunlar mutlak butlan kararından sonraki ilk günde alınan kararlar. Muhtemelen önümüzdeki süreçte bu kararları yenileri izleyecek.

Mutlak Butlan kararından sonra Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin devreye koydukları sıkı para politikasını daha da sıkılaştırma yönündeki adımların önümüzdeki dönemde pek de olumlu sonuçlar vereceğini, enflasyonu aşağı çekeceğini söylemek bana göre güç görünüyor.”

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала