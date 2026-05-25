Kemal Kılıçdaroğlu'nun programı değişti:30 Mayıs'ta halk buluşması yapılacak
Sputnik Türkiye
2026-05-25T17:09+0300
Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programının değiştiği duyuruldu. Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, mutlak butlan kararı ile CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kılıçdaroğlu'nun siyasi partilerin bayramlaşma yoğunluklarından dolayı 28 Mayıs'ta olacak bayramlaşmayı 30 Mayıs'ta herkese açık olacak şekilde saat 12:00'de halk buluşmasıyla birlikte yürüteceğini açıkladı. 28 Mayıs olarak açıklanmıştı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 28 Mayıs Perşembe günü Genel Merkez'e giderek partililerle bayramlaşacağı duyurulmuştu. Yapılan son açıklamada, programın 30 Mayıs'a alındığı ve herkese açık olacak şekilde saat 12:00'de halk buluşmasıyla birlikte yürütüleceği bildirildi.Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasi partilerin bayramlaşma yoğunluklarından dolayı 28 Mayıs'ta olacak bayramlaşmayı 30 Mayıs'ta herkese açık olacak şekilde saat 12:00'de halk buluşmasıyla birlikte yürütecek" açıklamasını yaptı.
