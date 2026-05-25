https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/kilicdaroglunun-programi-degisti30-mayista-halk-bulusmasi-yapilacak-1106014426.html

Kemal Kılıçdaroğlu'nun programı değişti:30 Mayıs'ta halk buluşması yapılacak

Kemal Kılıçdaroğlu'nun programı değişti:30 Mayıs'ta halk buluşması yapılacak

Sputnik Türkiye

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde yapılacağı açıklanan programı değişti. Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı, 28 Mayıs'ta yapılacak olan... 25.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-25T17:09+0300

2026-05-25T17:09+0300

2026-05-25T17:09+0300

chp

kemal kılıçdaroğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/17/1105973892_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_651dea7a637c64bc27ce6a1f9acaedab.jpg

Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programının değiştiği duyuruldu. Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, mutlak butlan kararı ile CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kılıçdaroğlu'nun siyasi partilerin bayramlaşma yoğunluklarından dolayı 28 Mayıs'ta olacak bayramlaşmayı 30 Mayıs'ta herkese açık olacak şekilde saat 12:00'de halk buluşmasıyla birlikte yürüteceğini açıkladı. 28 Mayıs olarak açıklanmıştı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 28 Mayıs Perşembe günü Genel Merkez'e giderek partililerle bayramlaşacağı duyurulmuştu. Yapılan son açıklamada, programın 30 Mayıs'a alındığı ve herkese açık olacak şekilde saat 12:00'de halk buluşmasıyla birlikte yürütüleceği bildirildi.Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasi partilerin bayramlaşma yoğunluklarından dolayı 28 Mayıs'ta olacak bayramlaşmayı 30 Mayıs'ta herkese açık olacak şekilde saat 12:00'de halk buluşmasıyla birlikte yürütecek" açıklamasını yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/kilicdaroglunun-chp-genel-merkezine-gidecegi-tarih-netlesti-1106000682.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, kemal kılıçdaroğlu