https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/kerem-akturkoglundan-sakatlik-sonrasi-ilk-aciklama-1106010757.html
Kerem Aktürkoğlu'ndan sakatlık sonrası ilk açıklama
Kerem Aktürkoğlu'ndan sakatlık sonrası ilk açıklama
Sputnik Türkiye
2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da antrenmanda sakatlanan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan yüreklere su serpen açıklama geldi. 25.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-25T14:02+0300
2026-05-25T14:02+0300
2026-05-25T14:02+0300
spor
kerem aktürkoğlu
sakatlık
fenerbahçe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102965524_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_ab630c835a60ff3ff3ff7da96d192cc0.jpg
2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda geçtiğimiz gün ikili mücadelede ayağı zemine takılan Kerem Aktürkoğlu, acılar içinde yerde kalmış ve sağlık heyeti oyuncuya hemen müdahalede bulunmuştu.Sakatlığı sonrası dizi bandajlanan ve büyük üzüntü yaşadığı görülen 27 yaşındaki futbolcunun yürümekte güçlük çektiği görülmüştü.'Dünya Kupası için çalışmalarıma kaldığım yerden devam edeceğim'Yaşadığı sakatlığın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kerem Aktürkoğlu, "Kısa bir tedavi sürecinden sonra Dünya Kupası için çalışmalarıma kaldığım yerden devam edeceğim. Arayan, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ederim." ifadeleriyle yüreklere su serpti.10 gün sahalardan uzak kalacakSahalardan 10 gün uzak kalması beklenen Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'ın 14 Haziran'da Avustralya ile oynayacağı Dünya Kupası'ndaki ilk maçında forma giyebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/fenerbahce-duyurdu-asensionun-sakatligi-belli-oldu-1104906269.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102965524_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aabec1ef498fd49cbda500b7aad7f160.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kerem aktürkoğlu, sakatlık, fenerbahçe
kerem aktürkoğlu, sakatlık, fenerbahçe
Kerem Aktürkoğlu'ndan sakatlık sonrası ilk açıklama
2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da antrenmanda sakatlanan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan yüreklere su serpen açıklama geldi.
2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda geçtiğimiz gün ikili mücadelede ayağı zemine takılan Kerem Aktürkoğlu, acılar içinde yerde kalmış ve sağlık heyeti oyuncuya hemen müdahalede bulunmuştu.
Sakatlığı sonrası dizi bandajlanan ve büyük üzüntü yaşadığı görülen 27 yaşındaki futbolcunun yürümekte güçlük çektiği görülmüştü.
'Dünya Kupası için çalışmalarıma kaldığım yerden devam edeceğim'
Yaşadığı sakatlığın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kerem Aktürkoğlu, "Kısa bir tedavi sürecinden sonra Dünya Kupası için çalışmalarıma kaldığım yerden devam edeceğim. Arayan, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ederim." ifadeleriyle yüreklere su serpti.
10 gün sahalardan uzak kalacak
Sahalardan 10 gün uzak kalması beklenen Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'ın 14 Haziran'da Avustralya ile oynayacağı Dünya Kupası'ndaki ilk maçında forma giyebilecek.