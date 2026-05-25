Kerem Aktürkoğlu'ndan sakatlık sonrası ilk açıklama

Sputnik Türkiye

2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da antrenmanda sakatlanan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan yüreklere su serpen açıklama geldi. 25.05.2026, Sputnik Türkiye

2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda geçtiğimiz gün ikili mücadelede ayağı zemine takılan Kerem Aktürkoğlu, acılar içinde yerde kalmış ve sağlık heyeti oyuncuya hemen müdahalede bulunmuştu.Sakatlığı sonrası dizi bandajlanan ve büyük üzüntü yaşadığı görülen 27 yaşındaki futbolcunun yürümekte güçlük çektiği görülmüştü.'Dünya Kupası için çalışmalarıma kaldığım yerden devam edeceğim'Yaşadığı sakatlığın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kerem Aktürkoğlu, "Kısa bir tedavi sürecinden sonra Dünya Kupası için çalışmalarıma kaldığım yerden devam edeceğim. Arayan, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ederim." ifadeleriyle yüreklere su serpti.10 gün sahalardan uzak kalacakSahalardan 10 gün uzak kalması beklenen Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'ın 14 Haziran'da Avustralya ile oynayacağı Dünya Kupası'ndaki ilk maçında forma giyebilecek.

