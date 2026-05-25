İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu’ndan mutlak butlan tepkisi: ‘Bu kez CHP’nin parçalanması seçenek olarak kullanıldı’

“Türkiye’de seçim yargısı 1950’li yılların başında oluşmaya başladı. Kararı okuyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı’na yönelik kullanılan gerekçelerle paralellik arz eden söylentiler vardı. Bir hukukçu olarak da bunlara öncelikle üzüldüm. Demokratik hukuk devletine inanan ve Türkiye'nin geleceğinin demokraside olduğuna inanan bir kişi olarak. Bölge Adliye Mahkemesi eksik ve yarım karar verdi. Seçimden üç yıl sonra değil üç gün sonra karar verilir. O zaman bekleyin karar Yargıtay’da da kesinleşsin. Siz niçin karar kesinleşmeden eski yönetimin göreve gelmesi kararını veriyorsunuz? Bölge Adliye Mahkemesi bu kararı ya kendisi de ikna olmadan verdi ya da bir takım zorlamalar sonucunda verdi. Yüksek Seçim Kurulu, 2017 referandumundan sonra tarihsel bir hata yapmıştır, bu çok ağır sonuçları olan bir karardır. Umarım bu karardan dönülür. Yani insanları görevlerinden almak, özgürlüğünden yoksul kılmak, aile boyu yaptırımlar uygulamak, sırf siyasal farklılık nedeniyle insanların özgürlüğünden alıkonulması ve kitlesel ihlaller uygulama yoluna gidilmesi yetmedi. Bu kez CHP'nin parçalanması da bir seçenek olarak kullanıldı.”