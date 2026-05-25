- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA), ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir motosiklet ile iki aracı hedef aldığı... 25.05.2026, Sputnik Türkiye
İsrail'in İHA'yla hedef aldığı Lübnan'da 3 kişi öldü

10:24 25.05.2026
© AA / Houssam ShbaroArşiv görsel: Lübnan'ın Sur kentinde saldırı
Arşiv görsel: Lübnan'ın Sur kentinde saldırı
© AA / Houssam Shbaro
İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA), ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir motosiklet ile iki aracı hedef aldığı saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Hizbullah'ın bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 1 İsrail askeri öldü.
İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait İHA'lar sabah saatlerinden itibaren Nebatiye vilayetindeki Kefer Rumman-Carmak otoyolu ile Carmak-Hardali yolu üzerinde 3 ayrı saldırı gerçekleştirdi.
Bir motosiklet ile iki aracın hedef alındığı saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan'da ölen İsrail saldırısı 23'e çıktı

İsrail'in saldırılarını ve işgalini sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah'ın bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 1 İsrail askeri öldü.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın İHA saldırısında Nehoray Leizer isimli bir askerin öldüğü, bir askerin de ağır yaralandığı belirtildi.
Yaralı askerin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
İsrail devlet televizyonu KAN, Lübnan'ın güneyindeki Bin Cubeyl bölgesinde dün yaşanan olayda İHA'nın zırhlı personel taşıyıcının üzerinde infilak ettiğini ve askerin şarapnel etkisiyle öldüğünü belirtti.
İsrail'in 2 Mart'ta saldırılarını yoğunlaştırdığı ve karadan işgale giriştiği Lübnan'da ölen İsrail askerlerinin sayısı 23'e yükseldi.
