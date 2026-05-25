İsrail'in İHA'yla hedef aldığı Lübnan'da 3 kişi öldü
İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA), ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir motosiklet ile iki aracı hedef aldığı... 25.05.2026, Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait İHA'lar sabah saatlerinden itibaren Nebatiye vilayetindeki Kefer Rumman-Carmak otoyolu ile Carmak-Hardali yolu üzerinde 3 ayrı saldırı gerçekleştirdi.Bir motosiklet ile iki aracın hedef alındığı saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirdi.Lübnan'da ölen İsrail saldırısı 23'e çıktıİsrail'in saldırılarını ve işgalini sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah'ın bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 1 İsrail askeri öldü.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın İHA saldırısında Nehoray Leizer isimli bir askerin öldüğü, bir askerin de ağır yaralandığı belirtildi.Yaralı askerin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.İsrail devlet televizyonu KAN, Lübnan'ın güneyindeki Bin Cubeyl bölgesinde dün yaşanan olayda İHA'nın zırhlı personel taşıyıcının üzerinde infilak ettiğini ve askerin şarapnel etkisiyle öldüğünü belirtti.İsrail'in 2 Mart'ta saldırılarını yoğunlaştırdığı ve karadan işgale giriştiği Lübnan'da ölen İsrail askerlerinin sayısı 23'e yükseldi.
