İran, Hürmüz Boğazı çevresinde hangi bölgeyi kontrol ediyor?
Küresel petrol ticaretinin kalbi olan Hürmüz Boğazı'nda İran, resmi ilan ettiği yeni deniz sınırları hamlesiyle kontrol alanını genişletiyor. 25.05.2026, Sputnik Türkiye
Yayınlanan haritaya göre, Tahran yönetimi, doğuda Fuceyre'den batıda Ümmü'l-Kayveyn'e kadar uzanan bir hatta geçişleri İran Donanması iznine tabi kılıyor. Bu hamle, özellikle ABD ve İsrail ile artan gerilimin ardından Körfez'deki deniz güvenliğini yeniden şekillendiriyor. Bu düzenleme, 1994 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi öncesi ve sonrasındaki deniz sınırlarını fiilen değiştiren yeni bir 'derin su koridoru' anlayışını beraberinde getiriyor. Bu arada, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin konuların İran ile ABD arasındaki mutabakat zaptına dahil edilmediğine dikkat çekerek bunların kıyıdaş ülkeler tarafından çözüleceğini belirtti. Sputnik, İran'ın Hürmüz Boğazı çevresinde hangi bölgeyi kontrol ettiğini videolu infografikle araştırdı.
