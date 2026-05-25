‘Çin ve Rusya, ABD-NATO’nun biçtiği deli gömleğini yırttı’

“Çinliler; ABD’ye bağlılıklarını en aza indirecek, teknolojide kendine yeter hale gelecek, iç pazara güveni artıracaktır. Çin, uluslararası ilişkilerde mıknatıs haline geldi. Yılın yarısı bitmeden Birleşmiş Milletler Konseyi üyelerinin tamamı Çin’i ziyaret etti. Avrupa’dan, Orta Doğu’dan, Asya’dan birçok ülke Çin’e gitti. Bunların Çin’den Çin’in de bu ülkelerden beklentileri var. Burada Rusya’yı ayrı bir yere koymak gerek. Şi Cinping, Trump’ı ‘Çin’in Kremlin’i’ denilen bir kampüse götürdü. Bu bahçede Trump, ‘Buraya diğer devlet başkanları davet ediliyor mu?’ diye sordu. Şi Cinping, ‘Nadiren davet edilir. Örneğin Putin...’ yanıtını verdi. Bu çok önemli bir mesajdı. Beyaz Saray çevresindeki yetkililer, Çin ve ABD’nin Rusya’yı uluslararası sistemden dışlayabileceğini düşünüyor. Ancak bu köprünün altından çok sular aktı. Rusya ve Çin arasındaki ilişkiyi sadece pratik sorunları çözen iki ülkenin birlikteliği olarak ele alamayız. İmzaladıkları bildiri de bunu gösteriyor. 2022 yılında da benzer bir bildiri imzalamışlardı. Batı, ‘Buradan bir şey çıkmaz’ derken biz o bildiriyi ciddiye almayanların Rusya’nın askeri isyanıyla karşılaştığını gördük. Ruslar, NATO’nun genişlemesine silahlı bir isyanla yanıt verdiler. Çin ve Rusya, 90’lı yıllarda ABD’nin ve NATO’nun onlara diktiği gömleği yırttı. Soğuk Savaş bitiminde Rusya’nın idam fermanı hazırlanmıştı. Sovyetler çözüldükten sonra NATO ile parçalanacak, Çin ise karaya doğru baskılanacaktı. 2013’te Çin’in Kuşak ve Yol inisiyatifi, Rusya’nın ise 2014’teki silahlı isyanı, Batı’nın diktiği gömleği parçaladı. İki ülkenin kendi ulusal çıkarları açısından dünyaya kanıtladıkları şey buydu. 2022’deki bildirileri dikkate almayanlar bugün ‘Bir sonuç çıkmadı, Sibirya’nın Gücü-2’nin adını göremedik’ diyorlar. Ancak Sibirya’nın Gücü-2 meselesi gündeme geldi. Çözülmesi gereken teknik sorunlar var. Çinliler 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda bu boru hatlarını yazdılar. Çinlilerin programlarına yazdıkları şeyler bir şekilde gerçekleşiyor. Fiyat konusunda pazarlıklar olacak. Her devlet reel politikada kendi çıkarlarını düşünür ve maksimize eder ancak bu, Türkiye ve Azerbaycan arasında da konuşulan problemler gibi problemler. Batılıların görevi ellerinde büyüteçle bir anlaşmazlık bulmak ve onu büyütmek. Ancak Rusya ve Çin, bir deli gömleği yırttı. Bugün çok kutuplu dünyanın nasıl uygulanabileceğini konuşuyoruz. Çinliler ve Ruslar BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü gibi platformları nasıl kullanacaklarını, Birleşmiş Milletler merkezli düzeni nasıl reforme edeceklerini ele alıyorlar. Eğer dinlemek istemiyorlarsa, dünyanın orman kanunlarına gittiği yönündeki kuralları dikkate almak istemiyorlarsa, Orta Doğu’nun kritik bir kavşakta olduğunu görmüyorlarsa sonuçlarına katlananlar da esas olarak yine ABD’nin müttefikleri olacak.”