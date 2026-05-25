Ali Çağatay: Somaliland’ın Kudüs kararı İsrail’in tezlerine hizmet ediyor
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında Somaliland’ın Kudüs’te büyükelçilik açma kararını değerlendirdi. Çağatay, Somaliland’ın İsrail tarafından tanınmasının ardından gelen bu kararın İsrail’in Kudüs tezlerine hizmet ettiğini söyledi.
Somaliland’ın İsrail’le ilişkilerinin yeni bir aşamaya geçtiğini belirten Çağatay, Müslüman bir ülkenin Kudüs’te büyükelçilik açmasının İsrail açısından önemli bir diplomatik kazanım anlamına geldiğini söyledi. Türkiye’nin bu süreçte çelişkili bir politika izlediğini savunan Çağatay, birçok Müslüman ülkenin ortak bildiride yer almasına rağmen Suriye’nin bildiriyi imzalamadığına dikkat çekti.
‘Müslüman bir ülkenin Kudüs’te büyükelçilik açması İsrail’in tezlerine hizmet eder’
Somaliland’ın İsrail tarafından tanınmasının ardından gelen büyükelçilik kararının son derece kritik olduğunu belirten Çağatay, şöyle konuştu:
“Biliyorsunuz Somaliland, Somali’den ayrılan özel bir bölgeydi. Somaliland geçtiğimiz aylarda İsrail tarafından tanındı. İsrail büyük uluslar tarafından henüz daha tam anlamıyla tanınma evresine gelmedi ama Somaliland, İsrail’in kendisini tanımasına karşılık Kudüs’te büyükelçilik açmaya karar verdi. Bu durum iki bakımdan önemli ve ibret verici. Bir defa Müslüman bir ülkenin Kudüs’te büyükelçilik açıyor olması İsrail’in tezlerine hizmet eder. Çünkü Müslüman ülkelerin önemli bir kısmı İsrail’in başkentini Tel Aviv olarak kabul ediyor. Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülke Kudüs’ün başkent ilan edilmesine karşı tavır aldığını söylüyor.”
‘Suriye’nin bildiride yer almaması dikkat çekici’
Çağatay, Suriye’nin tavrının İsrail’le ilişkiler açısından soru işaretleri yarattığını söyledi:
“Djibouti, Endonezya, Ürdün, Filistin, Katar, Lübnan, Moritanya, Mısır, Pakistan, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Umman, Yemen, Cezayir, Bangladeş ve Kuveyt bu karara karşı çıktı. Bir eksik var mı? Suriye yok. Ahmed eş-Şara’nın ülkesi bu bildiriye imza atmadı. Dolayısıyla Ahmed eş-Şara’nın bir İsrail ajanı olduğunu artık net biçimde görüyoruz.”
‘Somaliland’ın İsrail eksenine dahil edildiğini görüyoruz’
Tree Pillars raporuna ve Foreign Policy’de yayımlanan değerlendirmelere dikkat çeken Çağatay, İsrail’in bölgede merkez ülke olarak konumlandırıldığını öne sürdü:
“Böylece bu kararla birlikte Somaliland’ın İsrail’in bir parçası haline geldiğini de görüyoruz. Bildiğiniz gibi Tree Pillars raporunda, Foreign Policy’de yayımlanan raporda ABD bu bölgeyi üç ayrı merkezden yönetmeye karar verdi.”
‘Planın tıkır tıkır işlediğini görüyoruz’
Çağatay, İsrail’in bölgedeki etkisinin giderek genişlediğini savunarak sözlerini şöyle tamamladı:
“İsrail; Ürdün’ü, Lübnan’ı, Suriye’yi ve Somaliland’ın da içinde bulunduğu bölgeyi yönetmek üzere görevlendirilmiş durumda. Planın işlediğini ve tıkır tıkır çalıştığını böylece görüyoruz.”