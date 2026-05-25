Ali Çağatay: Somaliland’ın Kudüs kararı İsrail’in tezlerine hizmet ediyor

“Biliyorsunuz Somaliland, Somali’den ayrılan özel bir bölgeydi. Somaliland geçtiğimiz aylarda İsrail tarafından tanındı. İsrail büyük uluslar tarafından henüz daha tam anlamıyla tanınma evresine gelmedi ama Somaliland, İsrail’in kendisini tanımasına karşılık Kudüs’te büyükelçilik açmaya karar verdi. Bu durum iki bakımdan önemli ve ibret verici. Bir defa Müslüman bir ülkenin Kudüs’te büyükelçilik açıyor olması İsrail’in tezlerine hizmet eder. Çünkü Müslüman ülkelerin önemli bir kısmı İsrail’in başkentini Tel Aviv olarak kabul ediyor. Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülke Kudüs’ün başkent ilan edilmesine karşı tavır aldığını söylüyor.”