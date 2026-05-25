AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hiçbir siyasi parti, AK Parti ve Cumhur İttifakı bu olayın tarafı değillerdir

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

2026-05-25T13:57+0300

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Çelik siyasi tartışmaları yakından takip ettiklerini belirtirken, "CHP’lilerin CHP’lilerle yürüttüğü bu tartışma, kendi işlerindeki bu çatışma, birilerinin sürekli olarak kasti bir biçimde AK Parti üzerinden bu işi yürütmeye, değerlendirmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda" dedi. Açıklamalarını sürdüren Çelik, "Siyasi yetersizliklerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başına, Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük bir siyasi tehdit, şantaj ve çirkin üslup kampanyasına çevirenlere bir adım bile attırmayız. Bu kadar net konuşuyorum" derken "Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir" dedi. Çelik, "Hiçbir siyasi parti, AK Parti ve Cumhur İttifakı bu olayın tarafı değillerdir. Halen de biz bu olayın bir tarafı değiliz. İlk iddialar Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan kişiler tarafından dile getirildi" diye konuştu. AK Parti üzerinden bu işi yürütmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumdaSon siyasi tartışmaları yakinen takip ediyoruz. Yargı kararının ortaya çıkmasından sonra CHP merkezde yürüyen tartışmaların birtakım ayrıntılarına değineceğim. Fakat öncelikle şunu söylemek isterim. CHP’lilerin CHP’lilerle yürüttüğü bu tartışma, kendi işlerindeki bu çatışma, birilerinin sürekli olarak kasti bir biçimde AK Parti üzerinden bu işi yürütmeye, değerlendirmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda. Özellikle Sayın Özgür Özel, kendi zaaflarını, kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etme konusunda sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygısız ifadeler kullanan, haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor. Ve maalesef orada toplanan bazı kişilerin de Cumhurbaşkanlığı makamına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı son derece yanlış ifadeler kullandıklarını gördük.Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkiyalığa asla izin vermeyiz Biz siyasi eleştiriyi saygıyla karşılarız. Siyasi protestoyu saygıyla karşılarız. Siyasi eleştirinin ve siyasi protestonun demokrasimizin olgunluğu içerisinde çok önemli bir yeri vardır. Biz de siyasi eleştiriye her zaman kıymet veririz. Fakat siyasi eleştiriyi aşan, siyasi hakaret, hedef gösterme ve siyasi tehdit anlamına gelen bütün ifadeleri Sayın Özgür Özel’e ve orada bu ifadeleri kullanan bazı kişilere aynen iade ediyoruz. Aslında üstünde durmaya bile değmez fakat işte televizyonlardan verildiği için maalesef bu konuları gündemimize almamız gerekiyor. Bunların söylediği sözlerin herhangi biri Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına yaklaşamaz. Bu sözleri söyleyenler, bu sözleri sadece kendi isimlerinin yanına yazdırmış olurlar. Biz tabii ki siyasi protesto, siyasi eleştiri olsa bunlar konusunda gayet saygıdeğer bir tutum takınıyoruz. Ama iş şantaj, tehdit, haddini aşan ifadeler kullanma, hakaret gibi konulara geldiği zaman çok net bir şekilde söylüyorum. Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz.Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir Bakın bu bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biz meselelerin sükunet içerisinde ve sağduyulu bir şekilde halledilmesinden yanayız. Türkiye’nin demokrasisi olgundur. Türkiye’nin rejimi, Türkiye’nin siyasi hayatı pek çok krizin içinden geçmiştir. Bugünlere gelmiştir. Bugünlere gelmenin neticesi olarak da yüce milletimizin büyük feraseti, yüce milletimizin büyük basireti, devlet hayatımızın binlerce yıllara dayanan tecrübesi sayesinde atlatılmayacak kriz yoktur. Ama bunun yerine siyasi yetersizliklerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başına, Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük bir siyasi tehdit, şantaj ve çirkin üslup kampanyasına çevirenlere bir adım bile attırmayız. Bu kadar net konuşuyorum. Çünkü kendi meselelerini çözemeyenler, kendi meseleleriyle ilgili olarak herhangi bir şekilde ortaya bir siyasi yetenek koyamayanların artık gelinen noktada sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı, AK Partimizi, Cumhur İttifakımızı bu üslupla hedef alması karşısında bizim onların önüne koyacağımız şey en net ve en kesin hukuki ve siyasi mücadeledir.Hiçbir siyasi parti, AK Parti ve Cumhur İttifakı bu olayın tarafı değillerdirHiçbir siyasi parti, AK Parti ve Cumhur İttifakı bu olayın tarafı değillerdir. Halen de biz bu olayın bir tarafı değiliz. İlk iddialar Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan kişiler tarafından dile getirildi. Bu iddiaların üzerine yine Cumhuriyet Halk Partililer tarafından dile getirilen bu iddialar karşısında yargı harekete geçti, bu tablo ortaya çıktı. Bu konunun tarafı bizmişiz gibi gündem oluşturmaya çalışmak Özgür Özel yönetiminin yetersizliklerini örtmek için kullandığı bir yöntemdir.Yargı vesayetine karşı çıkmak kadar, yargının kendi işini yapmasına karşı çıkmamakta önemlidir. Ne zaman bu deliller ortaya çıksa bu deliller neticesinde bir adım atılsa hemen bazı Cumhuriyet Halk Partililer çıkıp siyaset yargı eliyle dizayn edilmeye çalışıyor diyorlar. Hep beraber gördük ki burada siyasetin üzerinde yine anti siyaset diyeceğimiz demokrasiyi tehdit eden oyunlar ortaya çıkmış. Bunu nereden öğreniyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanların Cumhuriyet Halk Partisinde siyaset yapanlar hakkındaki iddiaları üzerinden öğreniyoruz.AK Parti'de yargı kolları yokBirde sık sık bir ifade kullanıyor sayın Özgür Özel "Bizim karşı karşıya olduğumuz tablo AK Parti yargı kolları tarafından yapılıyor." Tabi bu son derece standarttı düşük bir tanımlama. Sayın Özgür Özel ve ekibine şunu söylemek gerek AK Parti'de yargı kolları yok. Ama sizin yönetiminiz zamanında bütün Türkiye gördü ki yolsuzluktan sorumlu bir kolunuz var. Yolsuzluktan sorumlu bir biriminiz var. Bütün bunlar önünüze geldiğinde siz bunlarla ilgili bir adım atmadınız. Atmadığınız gibi himaye ettiğinizi yine Cumhuriyet Halk Partililer söyledi.Siyasetçinin TOMA üzerinde işi var?Gelinen noktada ne yapıyorsunuz miting meydanında gazeteci yumrukluyorsunuz. Kendi genel merkezinize zarar veriyorsunuz. Ondan sonra da demokrasiden bahsediyorsunuz. Türkiye'de demokrasi mücadelesinin lideri sayın Cumhurbaşkanımızdır. Türkiye'de sandığın ve milletin en yüksekte tutulma iradesi sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde taşınmıştır.Siyasetçinin konuşacağı yer kürsüdür, parti otobüsüdür. Siyasetçinin TOMA üzerinde işi var? Oradaki polis kardeşlerimiz gelmişler oradaki bütün vatandaşlarımızın ve sizin güvenliğinizi sağlamak için bulunuyorlar. Kanunu mahkeme kararını yerine getirmek için çalışırlar. Kürsüde var olamayanlar TOMA üzerine çıkıyorlar.

