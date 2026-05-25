ABD’de alıkonulan Maduro’dan Venezuelalılara mesaj

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'da askeri müdahaleyle alıkoyduğu Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Katolik dünyasında kutlanan Pentekost Bayramı dolayısıyla Venezuelalılara mesaj gönderdi. Detaylar haberde...

2026-05-25T13:39+0300

New York'taki hapishanede tutulan Maduro, Pentekost Bayramı dolayısıyla X hesabından paylaşım yaptı.Maduro, altında ‘Anayasal Başkan’ yazılı bir posterle paylaştığı notta şu ifadeleri kullandı:Maduro, Venezuela halkını ve tüm dünyayı eşi Cilia Flores ile posterini paylaşırken, afiştekiİncil'den alıntılar yaptı ve, Venezuelalılara bilgelik ve alçakgönüllülük çağrısında bulundu.Maduro'nun paylaşımı, Latin Amerika medyasında "siyasi meşruiyetini koruma çabası" olarak değerlendirildi.Latin Amerika medyasında yayımlanan haberlerde Maduro'nun "inanç, uzlaşma ve birlik" temalarını öne çıkarması ve mesajın altında kullandığı "Anayasal Başkan" imzası, New York'ta tutuklu olmasına rağmen ülkedeki siyasi meşruiyetini koruma hamlesi olarak yorumlandı.New York’taki davada yargılama süreci ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela’ya gerçekleştirdiği kapsamlı operasyon neticesinde, eski Devlet Başkanı Maduro ve eşi Cilia Flores yakalanarak New York’a nakledilmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın 'narkoterörizm' suçlamasıyla yargılanacaklarını açıkladığı Maduro ve eşi, kendilerine yöneltilen tüm suçlamaları reddederek masum olduklarını savunmuştu. Mahkeme salonunda prangalı savunma Perşembe günü New York’ta görülen davanın ikinci duruşmasında, eski Venezuela liderinin fiziksel durumu dikkat çekmişti. Sputnik muhabirinin aktardığı bilgilere göre, bir hayli zayıfladığı gözlenen Maduro, duruşma salonuna zeytin yeşili renginde bir mahkum üniforması ve ayakları prangalı şekilde getirilmişti.Ne olmuştu?Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

