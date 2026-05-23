Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/chp-kurultayi-sorusturmasinda-13-kisi-gozaltina-alindi-1105970741.html
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 kişi gözaltına alındı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda, delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma... 23.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-23T10:14+0300
2026-05-23T10:14+0300
poli̇ti̇ka
i̇zmir
ankara
şanlıurfa
cumhuriyet halk partisi (chp)
haberler
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105945465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f2730bb9123fda54926c62c9e69997a.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya’da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.Operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.Şüphelilerin; "Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri iddia ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/mitten-sinir-otesinde-deas-operasyonu-kirmizi-bulten-ile-aranan-10-deasli-yakalanarak-turkiyeye-1105970509.html
i̇zmir
ankara
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105945465_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7d8bab7352a6c43b2ab4caf52355c205.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇zmir, ankara, şanlıurfa, cumhuriyet halk partisi (chp), haberler, türkiye
i̇zmir, ankara, şanlıurfa, cumhuriyet halk partisi (chp), haberler, türkiye

CHP Kurultayı soruşturmasında 13 kişi gözaltına alındı

10:14 23.05.2026
© AA / Fatih KurtCHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2026
© AA / Fatih Kurt
Abone ol
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda, delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.
İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya’da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Şüphelilerin; "Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri iddia ediliyor.
MİT - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2026
DÜNYA
MİT'ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu: kırmızı bülten ile aranan 10 DEAŞ’lı yakalanarak Türkiye’ye getirildi
10:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала