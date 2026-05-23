CHP Kurultayı soruşturmasında 13 kişi gözaltına alındı
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda, delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma... 23.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-23T10:14+0300
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya’da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.Operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.Şüphelilerin; "Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri iddia ediliyor.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda, delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
