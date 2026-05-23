İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Bartholomeos, Rum Yetimhanesi'nin otel yapılacağını duyurdu: 'Dinlerarası diyalog merkezi için çabalar başarısız oldu'
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Büyükada Rum Yetimhanesi'nin esasen 'dinlerarası diyalog' ve 'ekolojik çalışmalar ve araştırmalar' adı altında iki merkez... 23.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-23T16:52+0300
16:52 23.05.2026
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Büyükada Rum Yetimhanesi'nin esasen 'dinlerarası diyalog' ve 'ekolojik çalışmalar ve araştırmalar' adı altında iki merkez yapılmak istendiğini ancak bu girişimlerin başarısız olduğunu belirterek yetimhanenin otel olacağını açıkladı.
Fener Rum Patriği Bartholomeos Büyükada Rum Yetimhanesi'nin restore edilerek otel olarak hizmet vereceğini belirterek bu kararı 'kolay olmayan ama zorunlu' olarak nitelendirdi.
Bartholomeos konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Yetimhanenin restorasyonu için gerekli yüksek miktardaki kaynağı toplamak amacıyla yaptığımız tüm girişimler başarısız oldu. Amacımız burayı iki uluslararası merkeze dönüştürmekti: biri dinlerarası diyalog merkezi, diğeri ise ekolojik çalışmalar ve araştırmalar merkezi olacaktı. Ancak bütün çabalar sonuçsuz kaldı ve sonunda, başka çözüm kalmadığı için binayı otele dönüştürmeye karar verdik. Elbette bu kolay bir karar değildi, özellikle duygusal açıdan. Fakat bina tamamen çökmeden, yerle bir olmadan önce alınması gereken zorunlu bir karardı.

Ayrıca projenin bir Türk şirketi ile bir Yunan şirketinin iş birliğiyle gerçekleştirileceğini belirten Bartholomeos, bu şekilde yetimhanenin 'Türkiye ile Yunanistan arasında birlik, iş birliği ve dostluğun bir sembolü' olacağını öne sürdü.
Bartholomeos - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2026
POLİTİKA
Rus Dış İstihbaratı: Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortodoksluğu bölmeye yönelik hain çizgisini sürdürüyor
1 Nisan, 11:39
