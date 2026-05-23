https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/bartholomeos-rum-yetimhanesinin-otel-yapilacagini-duyurdu-dinlerarasi-diyalog-merkezi-icin-cabalar-1105976878.html
Bartholomeos, Rum Yetimhanesi'nin otel yapılacağını duyurdu: 'Dinlerarası diyalog merkezi için çabalar başarısız oldu'
Bartholomeos, Rum Yetimhanesi'nin otel yapılacağını duyurdu: 'Dinlerarası diyalog merkezi için çabalar başarısız oldu'
Sputnik Türkiye
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Büyükada Rum Yetimhanesi'nin esasen 'dinlerarası diyalog' ve 'ekolojik çalışmalar ve araştırmalar' adı altında iki merkez... 23.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-23T16:52+0300
2026-05-23T16:52+0300
2026-05-23T16:52+0300
türki̇ye
türkiye
bartholomeos
büyükada rum yetimhanesi
dinler arası diyalog
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/13/1079826622_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_d047705d5e8191fb6369af7dc5c21028.jpg
Fener Rum Patriği Bartholomeos Büyükada Rum Yetimhanesi'nin restore edilerek otel olarak hizmet vereceğini belirterek bu kararı 'kolay olmayan ama zorunlu' olarak nitelendirdi.Bartholomeos konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Ayrıca projenin bir Türk şirketi ile bir Yunan şirketinin iş birliğiyle gerçekleştirileceğini belirten Bartholomeos, bu şekilde yetimhanenin 'Türkiye ile Yunanistan arasında birlik, iş birliği ve dostluğun bir sembolü' olacağını öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260401/rus-dis-istihbarati-fener-rum-patrigi-bartholomeos-ortodokslugu-bolmeye-yonelik-hain-cizgisini-1104674281.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/13/1079826622_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_44b25ab4cf0b01d9ea137bb31b4acb78.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, bartholomeos, büyükada rum yetimhanesi, dinler arası diyalog
türkiye, bartholomeos, büyükada rum yetimhanesi, dinler arası diyalog
Bartholomeos, Rum Yetimhanesi'nin otel yapılacağını duyurdu: 'Dinlerarası diyalog merkezi için çabalar başarısız oldu'
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Büyükada Rum Yetimhanesi'nin esasen 'dinlerarası diyalog' ve 'ekolojik çalışmalar ve araştırmalar' adı altında iki merkez yapılmak istendiğini ancak bu girişimlerin başarısız olduğunu belirterek yetimhanenin otel olacağını açıkladı.
Fener Rum Patriği Bartholomeos Büyükada Rum Yetimhanesi'nin restore edilerek otel olarak hizmet vereceğini belirterek bu kararı 'kolay olmayan ama zorunlu' olarak nitelendirdi.
Bartholomeos konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Yetimhanenin restorasyonu için gerekli yüksek miktardaki kaynağı toplamak amacıyla yaptığımız tüm girişimler başarısız oldu. Amacımız burayı iki uluslararası merkeze dönüştürmekti: biri dinlerarası diyalog merkezi, diğeri ise ekolojik çalışmalar ve araştırmalar merkezi olacaktı. Ancak bütün çabalar sonuçsuz kaldı ve sonunda, başka çözüm kalmadığı için binayı otele dönüştürmeye karar verdik. Elbette bu kolay bir karar değildi, özellikle duygusal açıdan. Fakat bina tamamen çökmeden, yerle bir olmadan önce alınması gereken zorunlu bir karardı.
Ayrıca projenin bir Türk şirketi ile bir Yunan şirketinin iş birliğiyle gerçekleştirileceğini belirten Bartholomeos, bu şekilde yetimhanenin 'Türkiye ile Yunanistan arasında birlik, iş birliği ve dostluğun bir sembolü' olacağını öne sürdü.