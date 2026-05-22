‘Trump savunma pozisyonunda, Rusya-Çin iş birliği artacak’

“Çin ve ABD özelinde dünyada çok net bir ayrışma var. Çin ve ABD bağlamındaki bu ayrışma sadece güç bağlamında değil. Putin’in ziyaretinde yeni uluslararası sistemin inşa süreci gündeme geldi. Trump ile bunun yapılamayacağı anlaşıldı. Trump’ın hemen ardından Putin’in ziyareti hedeflenmiyordu aslında ancak Putin’in verdiği mesaj Rusya-Çin ikilisinin iş birliğinin artacağını gösteriyor. İş birliğinin sadece güvenlik eksenli değil enerjiden teknolojiye kadar çok boyutlu bir alanı kapsayacağı ortaya kondu. Önümüzdeki sürecin şekillenmesinde Rusya ve Çin inisiyatif aldıkları mesajını verdi. ABD bunu kabul etse de etmese de bu böyle. Batı ve Batı’nın dayattığı değerler ya da kurumlar üzerinden arayış söz konusuydu. Şu an dünyanın en temel sorunu Batı. Batı’nın kendi içinde ayrışma var. Liderler sorunu var ve bu dünyaya yansıyor. Avrupa ve Amerika arasındaki ilişkilerin ötesinde Batı ile yakın ilişkiler içinde olan devletlerin de farklı bir arayışa girdiğini görüyoruz. Şu anki mevcut ortamı okuyan bir Pekin ve Moskova var. Bu ikilinin iş birliklerini Şangay İşbirliği Örgütü, BRICS ve benzeri yapılar bağlamında genişleteceklerine yönelik verdikleri mesajlar oldukça önemli. Trump, Çin ile ortak iş birliğini merkeze alan bir süreç izleyecek ya da Rusya-Çin özelinde Avrasya merkezli eksene dönük bir arayışa yönelecek. Trump’ın mevcut politikalarından vazgeçmeyeceğini düşünüyorum. Trump, Rusya ve Çin’e baskıyı artırabilir.”