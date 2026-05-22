Trump: ABD, Polonya’ya ilave 5 bin asker gönderecek

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya’ya ilave 5 bin Amerikan askeri gönderme kararı aldıklarını açıkladı. 22.05.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Polonya’da başkanlık seçimlerini kazanan ve kendisinin de desteklediği Karol Navrodski ile ilişkileri çerçevesinde, ülkeye ek 5 bin Amerikan askeri sevk edileceğini duyurdu.Trump, “Gururla desteklediğim mevcut Polonya Cumhurbaşkanı Karol Navrodski’nin başarılı bir şekilde seçilmesi ve kendisiyle ilişkilerimiz dolayısıyla, Amerika Birleşik Devletleri’nin Polonya’ya ilave 5 bin asker göndereceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.Şu anda Polonya’da yaklaşık 10 bin Amerikan askeri konuşlu bulunuyor. Yeni planlanan sevkiyatla birlikte ülkedeki ABD askeri varlığının daha da artması bekleniyor.Daha önce önce Reuters, Washington'ın cuma günü NATO müttefiklerini, kriz durumunda Avrupa'ya yardım etmek için kullanılabilecek askeri güçlerin azaltılması konusunda bilgilendirmeyi planladığını aktarmıştı.

