Trump: ABD, Polonya’ya ilave 5 bin asker gönderecek
ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'ya ilave 5 bin Amerikan askeri gönderme kararı aldıklarını açıkladı. 22.05.2026, Sputnik Türkiye
© U.S. Army / Staff Sgt. Ian Valley
ABD askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2026
ABD Başkanı Donald Trump, Polonya’ya ilave 5 bin Amerikan askeri gönderme kararı aldıklarını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Polonya’da başkanlık seçimlerini kazanan ve kendisinin de desteklediği Karol Navrodski ile ilişkileri çerçevesinde, ülkeye ek 5 bin Amerikan askeri sevk edileceğini duyurdu.
Trump, “Gururla desteklediğim mevcut Polonya Cumhurbaşkanı Karol Navrodski’nin başarılı bir şekilde seçilmesi ve kendisiyle ilişkilerimiz dolayısıyla, Amerika Birleşik Devletleri’nin Polonya’ya ilave 5 bin asker göndereceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.
Şu anda Polonya’da yaklaşık 10 bin Amerikan askeri konuşlu bulunuyor. Yeni planlanan sevkiyatla birlikte ülkedeki ABD askeri varlığının daha da artması bekleniyor.
Daha önce önce Reuters, Washington'ın cuma günü NATO müttefiklerini, kriz durumunda Avrupa'ya yardım etmek için kullanılabilecek askeri güçlerin azaltılması konusunda bilgilendirmeyi planladığını aktarmıştı.
