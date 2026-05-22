TRT spikeri Jülide Sönmez: Spikerler artık konuşamıyor

Dilimize bunlar yabancı ülkelerden geldi. Yabancı dillerden geldi. Bu kavramlar orada türedi. Olduğu gibi dilimize aldık. Sözlüklerde yok. Atar bakarsanız bulamazsınız. Ama halk bunu kullanıyor. Şimdi ona ben şunu söyleyemem yani bırak bu sözcüğü öbürünü kullan. Önerin var mı? Neyi kullansın? Yabancı dilden öğrendiğimiz herhangi bir kelimeyi hemen dilimize alıp yerleştirmek. Türkçesi bulunsa bile onu Türkçe ifade etmek mümkünken biz o yabancı dildeki kullanımını tercih ediyoruz. Böyle bir hayranlığımız var bizim Batı dillerine özellikle. Doğu dillerine hayranlığı olan da var. O da yok değil. Onlar da var. Ama Türkçesi varken her iki dili de yerinde kullanarak, dilimize girmiş, yerleşmiş sözcükler var, Batı dilinden geçen sözlüklerde yerini almışlar. Onları yok sayamayız. Kullanacağız mecburen. Ama eğer Türkçesi varsa dönem dönem onu kullanacağız. Ya da Arapça, Farsça'dan geçen sözcüklerde bazen o sözcükleri bazen de bizdeki Türkçe karşılıklarını kullanacağız. Bu kelime dağarcığının genişliğini gösterir. O kişideki tek bir sözcüğe bağlı kalmaktansa hem onu hem onu kullanmak. Ama ghostlamak, love bombing bunlar gençlerin kendi flört hayatları için başka dilden duyup öğrendikleri ve kullanmayı da çok sevdikleri kelimeler. Her kelimenin modası vardır. Zamanla geçer ya da kalıcı olur. O moda ya kalır ya gider, terk edilir. Böyle çok örnek görmüşüzdür dilde.