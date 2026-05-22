Telekom devleri siber saldırılara karşı güç birliği yaptı

“Amerika belki de bizim Türkiye’de de yapmamız gereken bir işi yapmış. Amerika’daki operatörleri bir araya getirmiş. Bir ortak siber savunma cephesi kurmuş. Telekomcular da buna tek başımıza olmaz demişler. Bunlar kar amacı gütmeyen bir merkez kurmuşlar. Yapının amacı Amerika’nın iletişim omurgasına yönelen siber tehditlere karşı operatörlerin daha hızlı ve güvenilir biçimde bilgi paylaşmasını sağlamak. Bu sıradan bir sektör iş birliği açıklaması değil. Özellikle de Çin bağlantılı olduğu belirtilen siber casusluk operasyonlarından sonra iletişim alt yapısını tek tek şirketlerin güvenlik ekipleriyle korunamayacak kadar büyük ve birbirleriyle bağlantılı olduğunu kabul etmiş görünüyorlar. Hep beraber el birliğiyle bakalım bu işe demişler. Haberin en kritik yeri Telekom şirketlerinin rakip olmalarına rağmen bir araya gelmeleri. Tabi bir operatöre saldırı tüm ekosistemi etkiliyor. Kale duvarlarının hepsi birbirine bağlı. Bir yerde delik olursa öbürlerine de zarar geliyor”