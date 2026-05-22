https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/telekom-devleri-siber-saldirilara-karsi-guc-birligi-yapti-1105956599.html
Telekom devleri siber saldırılara karşı güç birliği yaptı
Telekom devleri siber saldırılara karşı güç birliği yaptı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konusu, Amerika’da Telekom sektörünün siber saldırılara karşı bir araya... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T14:16+0300
2026-05-22T14:16+0300
2026-05-22T14:16+0300
radyo sputnik
radyo
radyo
serhat ayan
amerika
telekom
yapay zeka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4883f7ce468514829c8be52106a8e2d.jpg
Bir operatöre yapılan saldırının artık tüm sistemi etkilediği yeniçağda, Amerika telekom sektöründe dikkat çekici bir adım atıldı. Rakip şirketler, ortak siber savunma hattı kurmak için bir araya geldi.Bu durumun belki de Türkiye’de de yapılması gerektiğini vurgulayan gazeteci Serhat Ayan, Yapay Zeka Günlüğü programında detayları şöyle anlattı.
amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_93ffcbba4afdb95b81a160236582eae5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, amerika, telekom, yapay zeka
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, amerika, telekom, yapay zeka
Telekom devleri siber saldırılara karşı güç birliği yaptı
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konusu, Amerika’da Telekom sektörünün siber saldırılara karşı bir araya gelmesi oldu. Serhat Ayan, bu birleşmenin Türkiye’de de gerçekleştirilmesi gereken bir iş olduğunu söyledi.
Bir operatöre yapılan saldırının artık tüm sistemi etkilediği yeniçağda, Amerika telekom sektöründe dikkat çekici bir adım atıldı. Rakip şirketler, ortak siber savunma hattı kurmak için bir araya geldi.
Bu durumun belki de Türkiye’de de yapılması gerektiğini vurgulayan gazeteci Serhat Ayan, Yapay Zeka Günlüğü programında detayları şöyle anlattı.
“Amerika belki de bizim Türkiye’de de yapmamız gereken bir işi yapmış. Amerika’daki operatörleri bir araya getirmiş. Bir ortak siber savunma cephesi kurmuş. Telekomcular da buna tek başımıza olmaz demişler. Bunlar kar amacı gütmeyen bir merkez kurmuşlar. Yapının amacı Amerika’nın iletişim omurgasına yönelen siber tehditlere karşı operatörlerin daha hızlı ve güvenilir biçimde bilgi paylaşmasını sağlamak. Bu sıradan bir sektör iş birliği açıklaması değil. Özellikle de Çin bağlantılı olduğu belirtilen siber casusluk operasyonlarından sonra iletişim alt yapısını tek tek şirketlerin güvenlik ekipleriyle korunamayacak kadar büyük ve birbirleriyle bağlantılı olduğunu kabul etmiş görünüyorlar. Hep beraber el birliğiyle bakalım bu işe demişler. Haberin en kritik yeri Telekom şirketlerinin rakip olmalarına rağmen bir araya gelmeleri. Tabi bir operatöre saldırı tüm ekosistemi etkiliyor. Kale duvarlarının hepsi birbirine bağlı. Bir yerde delik olursa öbürlerine de zarar geliyor”