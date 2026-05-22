SGK Uzmanı anlattı: Eski ve yeni memur arasındaki emekli aylığı uçurumu

“Memurların yaşları da ilerledikçe bilinçlenmeye başladılar ilerde alacakları emekli maaşlarına dair. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. 1 Ekim 2008 sonrası işe giren memurlara ‘yeni memur’ deriz. Çünkü bu tarihten sonra memur olanlar önceki memurlar gibi emekli aylığı sisteminde olamıyorlar. Çok daha düşük maaşlar alıyorlar. Eski memurlarda emekli maaşı hesaplanırken ek gösterge, derece, kademe gibi konular önemliyken yeni memurlarda sadece SSK’lı gibi çalıştığınız maaş önemli oluyor. Yani 1 Ekim 2008 öncesi işe girmiş bir memurla aranızda çok ciddi bir maaş farkı oluşuyor. Ve maalesef bunu değiştiremiyorsunuz. Bugün memur maaşındaki pek çok ek ödeme vatandaşın cebine giren maaşın karşılığı olacakmış gibi görünse de öyle olmuyor. Mesela kamuda çalışan bir psikolog 75 bin lira maaş aldı ama sistemde görünen emekli aylığı 20 bin TL. Emekli aylığınız SSK’lı çalışan gibi hesaplanıyor. Alınacak tazminatlar da aynı şekilde.”