https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/sgk-uzmani-anlatti-eski-ve-yeni-memur-arasindaki-emekli-ayligi-ucurumu-1105962903.html
SGK Uzmanı anlattı: Eski ve yeni memur arasındaki emekli aylığı uçurumu
SGK Uzmanı anlattı: Eski ve yeni memur arasındaki emekli aylığı uçurumu
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, 1 Ekim 2008 tarihi sonrası memur olanların emekli maaşlarının eski memurlara... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T17:32+0300
2026-05-22T17:32+0300
2026-05-22T17:32+0300
meli̇s elmen'le çalişma hayatim
radyo sputnik
radyo
radyo
emekli
ssk
melis elmen
sgk uzmanı
memur
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091823014_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6f227c51971ac6cfa00a81c6f519ccc0.png
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayımlanan “Çalışma Hayatım” programında, 1 Ekim 2008 sonrası ve öncesi işe giren memurların emekli aylıkları arasındaki farkı anlattı.75 bin TL maaşla çalışan bir memurun emekli aylığının 20-25 bin TL olacağını vurgulayan Elmen, şöyle konuştu:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091823014_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_85b81e0c4d64acb57777008ccb45c4aa.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, emekli, ssk, melis elmen, sgk uzmanı, memur
radyo sputnik, radyo, radyo, emekli, ssk, melis elmen, sgk uzmanı, memur
SGK Uzmanı anlattı: Eski ve yeni memur arasındaki emekli aylığı uçurumu
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, 1 Ekim 2008 tarihi sonrası memur olanların emekli maaşlarının eski memurlara kıyasla düşük olacağını anlattı. Elmen, “Emekli aylığınız SSK’lı çalışan gibi hesaplanıyor” dedi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayımlanan “Çalışma Hayatım” programında, 1 Ekim 2008 sonrası ve öncesi işe giren memurların emekli aylıkları arasındaki farkı anlattı.
75 bin TL maaşla çalışan bir memurun emekli aylığının 20-25 bin TL olacağını vurgulayan Elmen, şöyle konuştu:
“Memurların yaşları da ilerledikçe bilinçlenmeye başladılar ilerde alacakları emekli maaşlarına dair. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. 1 Ekim 2008 sonrası işe giren memurlara ‘yeni memur’ deriz. Çünkü bu tarihten sonra memur olanlar önceki memurlar gibi emekli aylığı sisteminde olamıyorlar. Çok daha düşük maaşlar alıyorlar. Eski memurlarda emekli maaşı hesaplanırken ek gösterge, derece, kademe gibi konular önemliyken yeni memurlarda sadece SSK’lı gibi çalıştığınız maaş önemli oluyor. Yani 1 Ekim 2008 öncesi işe girmiş bir memurla aranızda çok ciddi bir maaş farkı oluşuyor. Ve maalesef bunu değiştiremiyorsunuz. Bugün memur maaşındaki pek çok ek ödeme vatandaşın cebine giren maaşın karşılığı olacakmış gibi görünse de öyle olmuyor. Mesela kamuda çalışan bir psikolog 75 bin lira maaş aldı ama sistemde görünen emekli aylığı 20 bin TL. Emekli aylığınız SSK’lı çalışan gibi hesaplanıyor. Alınacak tazminatlar da aynı şekilde.”