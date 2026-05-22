Özgür Özel, ihtiyati tedbir kararına itiraz etti
Sputnik Türkiye
Mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, şahsı adına ihtiyati tedbir kararına itiraz etti. 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T19:24+0300
Özgür Özel’in avukatları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP kurultay davasına ilişkin verdiği tedbir kararına itiraz dilekçesi sundu.Dilekçede, Özel’in ihtiyati tedbir kararı nedeniyle menfaati ihlal edilen üçüncü kişilerden olduğu belirtilerek, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 394/3. maddesi uyarınca itiraz hakkının bulunduğu vurgulandı.Ayrıca dilekçede, tedbir kararının kaldırılması talep edilirken, bunun kabul edilmemesi halinde dosyanın başka bir Bölge Adliye Mahkemesi dairesine gönderilmesi, bunun da mümkün olmaması durumunda Yargıtay ilgili hukuk dairesine iletilmesi istendi.
19:24 22.05.2026 (güncellendi: 19:26 22.05.2026)
