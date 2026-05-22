İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Özdağ'dan Özel'e ziyaret: 'Biz de bu mücadelenin içerisindeyiz'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, mutlak butlan kararı sonrası Özel'i ziyaret ederek Özel'e, "Biz de bu mücadelenin içerisindeyiz" dedi. 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T03:53+0300
2026-05-22T03:53+0300
türki̇ye
özgür özel
chp
ümit özdağ
zafer partisi
mutlak butlan
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanlığı görevinden mutlak butlan kararı sonucu uzaklaştırıldığı açıklanan Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.Özdağ, Özel ile birlikte yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Özdağ, devleti ve demokrasiyi savunmak için CHP Genel Merkezi'nde olduklarını belirtirken, Özel de Özdağ'a genel merkeze gerçekleştirdiği ziyaret için teşekkürlerini iletti.
03:53 22.05.2026
© AA / CHPÜmit Özdağ, Özgür Özel
Ümit Özdağ, Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2026
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, mutlak butlan kararı sonrası Özel'i ziyaret ederek Özel'e, "Biz de bu mücadelenin içerisindeyiz" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanlığı görevinden mutlak butlan kararı sonucu uzaklaştırıldığı açıklanan Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
Özdağ, Özel ile birlikte yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu mevcut süreçte de Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu kararlar bir anayasal kurum olarak, yüksek mahkeme olarak ortadayken, herhangi bir mahkemenin aldığı kararla siyasete bu şekilde müdahale etmek, demokratik hukuk devletinde doğrusu kolay kolay rastlanabilecek ve kabul edilebilecek bir husus değildir.

Keşke hiç böyle bir karar alınmasaydı.

Sayın Genel Başkanım, size ve arkadaşlarınıza içtenlikle demokrasi ve hukuk mücadelenizde başarılar dilerim. Biz de bu mücadelenin içerisindeyiz.

Özdağ, devleti ve demokrasiyi savunmak için CHP Genel Merkezi'nde olduklarını belirtirken, Özel de Özdağ'a genel merkeze gerçekleştirdiği ziyaret için teşekkürlerini iletti.
