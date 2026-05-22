NATO'dan Rusya mesajı: 'Yalnızca barışçıl i̇lişkiler kurmak i̇stiyoruz'
Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, İsveç'teki NATO toplantısı öncesinde kritik açıklamalarda bulunarak ittifakın Rusya ile barışçıl ilişkiler kurmak... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T13:50+0300
İsveç'te bir araya gelen NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesinde basının sorularını yanıtlayan Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, bölgedeki jeopolitik gerilimi düşürecek açıklamalarda bulundu. Kuzey Atlantik İttifakı'nın Moskova yönetimiyle karşı karşıya gelmek istemediğini belirten Valtonen, "Rusya ile yalnızca barışçıl ilişkiler kurmak istiyoruz" diyerek ittifakın net duruşunu ortaya koydu. Bakan Valtonen, NATO'nun savunma odaklı bir yapı olduğuna dikkat çekerek, komşu Rusya için herhangi bir güvenlik tehdidi oluşturmadıklarının altını çizdi."NATO, Rusya için bir tehdit oluşturmuyor. Amacımız bölgede istikrarı ve barışı kalıcı kılmaktır."— Elina Valtonen, Finlandiya Dışişleri BakanıKremlin'in sınır güvenliği ve caydırıcılık endişesiSon yıllarda Rusya sınırında NATO faaliyetleri belirgin bir artış gösterirken, Moskova yönetimi bu askeri hareketlilikten duyduğu rahatsızlığı ve endişeyi uluslararası arenada sıkça dile getiriyordu. NATO askeri güçleri, sınır hatlarındaki bu tahkimatları ve tatbikatları doğrudan bir "saldırganlığın caydırılması" strategisi olarak nitelendiriyor.Rusya'nın tehdit algısı ve çıkarlarıYaşanan bu gelişmelere paralel olarak Kremlin, Moskova'nın hiçbir ülke için doğrudan bir askeri tehdit unsuru taşımadığını savunuyor. Ancak Rus yetkililer, kendi ulusal çıkarlarına ve sınır güvenliğine yönelik potansiyel olarak tehlike arz eden hiçbir askeri eylemi ya da genişleme politikasını da göz ardı etmeyeceklerini kesin bir dille belirtiyor. Valtonen'in bu son çıkışı, Rusya-NATO ilişkileri ekseninde diplomatik kanalların açık tutulmak istendiğinin bir işareti olarak yorumlanıyor.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, İsveç'teki NATO toplantısı öncesinde kritik açıklamalarda bulunarak ittifakın Rusya ile barışçıl ilişkiler kurmak istediğini ve Moskova için bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Rusya'nın sınırdaki askeri hareketlilik endişelerine değinen Valtonen, ittifakın amacının yalnızca savunma olduğunu vurguladı.
