https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/nascar-efsanesi-kyle-busch-41-yasinda-hayatini-kaybetti-1105946057.html
NASCAR efsanesi Kyle Busch 41 yaşında hayatını kaybetti
NASCAR efsanesi Kyle Busch 41 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İki kez NASCAR Cup Series şampiyonu olan Kyle Busch, ağır bir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından 41 yaşında yaşamını yitirdi. Ölüm haberi... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T11:00+0300
2026-05-22T11:00+0300
2026-05-22T11:00+0300
spor
nascar
las vegas
kyle busch
şampiyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105944684_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_3db3514ff8793b2f0316e90d240bd7fc.jpg
NASCAR şampiyonu Kyle Busch, 41 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi, ailesi ve yarış takımı tarafından perşembe günü açıklandı.Busch’un ailesi, aynı gün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ünlü pilotun ağır bir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurmuş ancak hastalığın türüne ilişkin bilgi paylaşmamıştı. Busch’un pazar günü piste çıkması planlanıyordu.NASCAR, Busch’un ani ölümü nedeniyle ilgili yaptıkları açıklamada, “Kyle bir nesilde bir gelen nadir yeteneklerden biriydi. Sert, tutkulu ve son derece yetenekliydi. Spora ve taraftarlara derinden bağlıydı” ifadelerine yer verildi.NASCAR efsanesi olarak anılıyor“Rowdy” ve “Wild Thing” lakaplarıyla tanınan Las Vegas doğumlu pilot, NASCAR tarihinin en başarılı ve en tanınan isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Kariyerinin 22. sezonunu geçiren Busch, Kupa Serisi'nde çıktığı 762 yarışta 63 galibiyet elde ederek tüm zamanların en çok kazanan pilotları listesinde dokuzuncu sıraya yerleşti.Busch, şampiyonluklarını 2015 ve 2019 yıllarında Joe Gibbs Racing adına yarışırken kazanmıştı. Özellikle 2015 sezonunda yaşadığı ağır sakatlığa rağmen geri dönerek şampiyon olması NASCAR tarihinin unutulmaz başarılarından biri olarak görülüyor.2005 yılında Hendrick Motorsports ile Cup Series kariyerine başlayan Busch, aynı yıl “Yılın Çaylağı” seçilmişti. 2008’de Joe Gibbs Racing’e transfer olan Busch, NASCAR’ın en önemli yüzlerinden biri haline geldi.Ölüm nedeni açıklanmadıBusch’un ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, son haftalarda sağlık sorunları yaşadığı belirtiliyor. 10 Mayıs’ta katıldığı bir yarışın ardından telsizden doktor istediği duyulmuştu. Geçen hafta yaptığı açıklamada da yarış sırasında şiddetli öksürük yaşadığını söylemişti.Eski takım arkadaşı Denny Hamlin sosyal medya paylaşımında, “Bu haberi anlamakta zorlanıyorum. Şu an düşünmemiz gereken tek şey ailesi” ifadelerini kullandı.NASCAR Hall of Fame üyesi Dale Earnhardt Jr. ise Busch için yayımladığı duygusal mesajda, “Kyle NASCAR tarihinin en büyük sürücülerinden biriydi. Ama aynı zamanda bir baba, eş, kardeş ve dosttu” dedi.Öte yandan Indianapolis Motor Speedway yönetimi de hafta sonu düzenlenecek Indy 500 öncesi Busch’u anan bir mesaj yayımlayarak, onu pist tarihinin en baskın yarışçılarından biri olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/rubio-kuba-100-milyon-dolarlik-abd-insani-yardimini-kabul-etti-1105940343.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105944684_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_468fc3b96a6abdc33ead6085ffc880fb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nascar, las vegas, kyle busch, şampiyon
nascar, las vegas, kyle busch, şampiyon
NASCAR efsanesi Kyle Busch 41 yaşında hayatını kaybetti
İki kez NASCAR Cup Series şampiyonu olan Kyle Busch, ağır bir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından 41 yaşında yaşamını yitirdi. Ölüm haberi ailesi ve takımı Richard Childress Racing tarafından duyuruldu.
NASCAR şampiyonu Kyle Busch, 41 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi, ailesi ve yarış takımı tarafından perşembe günü açıklandı.
Busch’un ailesi, aynı gün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ünlü pilotun ağır bir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurmuş ancak hastalığın türüne ilişkin bilgi paylaşmamıştı. Busch’un pazar günü piste çıkması planlanıyordu.
NASCAR, Busch’un ani ölümü nedeniyle ilgili yaptıkları açıklamada, “Kyle bir nesilde bir gelen nadir yeteneklerden biriydi. Sert, tutkulu ve son derece yetenekliydi. Spora ve taraftarlara derinden bağlıydı” ifadelerine yer verildi.
NASCAR efsanesi olarak anılıyor
“Rowdy” ve “Wild Thing” lakaplarıyla tanınan Las Vegas doğumlu pilot, NASCAR tarihinin en başarılı ve en tanınan isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Kariyerinin 22. sezonunu geçiren Busch, Kupa Serisi'nde çıktığı 762 yarışta 63 galibiyet elde ederek tüm zamanların en çok kazanan pilotları listesinde dokuzuncu sıraya yerleşti.
Busch, şampiyonluklarını 2015 ve 2019 yıllarında Joe Gibbs Racing adına yarışırken kazanmıştı. Özellikle 2015 sezonunda yaşadığı ağır sakatlığa rağmen geri dönerek şampiyon olması NASCAR tarihinin unutulmaz başarılarından biri olarak görülüyor.
2005 yılında Hendrick Motorsports ile Cup Series kariyerine başlayan Busch, aynı yıl “Yılın Çaylağı” seçilmişti. 2008’de Joe Gibbs Racing’e transfer olan Busch, NASCAR’ın en önemli yüzlerinden biri haline geldi.
Busch’un ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, son haftalarda sağlık sorunları yaşadığı belirtiliyor. 10 Mayıs’ta katıldığı bir yarışın ardından telsizden doktor istediği duyulmuştu. Geçen hafta yaptığı açıklamada da yarış sırasında şiddetli öksürük yaşadığını söylemişti.
Eski takım arkadaşı Denny Hamlin sosyal medya paylaşımında, “Bu haberi anlamakta zorlanıyorum. Şu an düşünmemiz gereken tek şey ailesi” ifadelerini kullandı.
NASCAR Hall of Fame üyesi Dale Earnhardt Jr. ise Busch için yayımladığı duygusal mesajda, “Kyle NASCAR tarihinin en büyük sürücülerinden biriydi. Ama aynı zamanda bir baba, eş, kardeş ve dosttu” dedi.
Öte yandan Indianapolis Motor Speedway yönetimi de hafta sonu düzenlenecek Indy 500 öncesi Busch’u anan bir mesaj yayımlayarak, onu pist tarihinin en baskın yarışçılarından biri olarak nitelendirdi.