Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/nascar-efsanesi-kyle-busch-41-yasinda-hayatini-kaybetti-1105946057.html
NASCAR efsanesi Kyle Busch 41 yaşında hayatını kaybetti
NASCAR efsanesi Kyle Busch 41 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İki kez NASCAR Cup Series şampiyonu olan Kyle Busch, ağır bir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından 41 yaşında yaşamını yitirdi. Ölüm haberi... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T11:00+0300
2026-05-22T11:00+0300
spor
nascar
las vegas
kyle busch
şampiyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105944684_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_3db3514ff8793b2f0316e90d240bd7fc.jpg
NASCAR şampiyonu Kyle Busch, 41 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi, ailesi ve yarış takımı tarafından perşembe günü açıklandı.Busch’un ailesi, aynı gün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ünlü pilotun ağır bir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurmuş ancak hastalığın türüne ilişkin bilgi paylaşmamıştı. Busch’un pazar günü piste çıkması planlanıyordu.NASCAR, Busch’un ani ölümü nedeniyle ilgili yaptıkları açıklamada, “Kyle bir nesilde bir gelen nadir yeteneklerden biriydi. Sert, tutkulu ve son derece yetenekliydi. Spora ve taraftarlara derinden bağlıydı” ifadelerine yer verildi.NASCAR efsanesi olarak anılıyor“Rowdy” ve “Wild Thing” lakaplarıyla tanınan Las Vegas doğumlu pilot, NASCAR tarihinin en başarılı ve en tanınan isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Kariyerinin 22. sezonunu geçiren Busch, Kupa Serisi'nde çıktığı 762 yarışta 63 galibiyet elde ederek tüm zamanların en çok kazanan pilotları listesinde dokuzuncu sıraya yerleşti.Busch, şampiyonluklarını 2015 ve 2019 yıllarında Joe Gibbs Racing adına yarışırken kazanmıştı. Özellikle 2015 sezonunda yaşadığı ağır sakatlığa rağmen geri dönerek şampiyon olması NASCAR tarihinin unutulmaz başarılarından biri olarak görülüyor.2005 yılında Hendrick Motorsports ile Cup Series kariyerine başlayan Busch, aynı yıl “Yılın Çaylağı” seçilmişti. 2008’de Joe Gibbs Racing’e transfer olan Busch, NASCAR’ın en önemli yüzlerinden biri haline geldi.Ölüm nedeni açıklanmadıBusch’un ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, son haftalarda sağlık sorunları yaşadığı belirtiliyor. 10 Mayıs’ta katıldığı bir yarışın ardından telsizden doktor istediği duyulmuştu. Geçen hafta yaptığı açıklamada da yarış sırasında şiddetli öksürük yaşadığını söylemişti.Eski takım arkadaşı Denny Hamlin sosyal medya paylaşımında, “Bu haberi anlamakta zorlanıyorum. Şu an düşünmemiz gereken tek şey ailesi” ifadelerini kullandı.NASCAR Hall of Fame üyesi Dale Earnhardt Jr. ise Busch için yayımladığı duygusal mesajda, “Kyle NASCAR tarihinin en büyük sürücülerinden biriydi. Ama aynı zamanda bir baba, eş, kardeş ve dosttu” dedi.Öte yandan Indianapolis Motor Speedway yönetimi de hafta sonu düzenlenecek Indy 500 öncesi Busch’u anan bir mesaj yayımlayarak, onu pist tarihinin en baskın yarışçılarından biri olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/rubio-kuba-100-milyon-dolarlik-abd-insani-yardimini-kabul-etti-1105940343.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105944684_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_468fc3b96a6abdc33ead6085ffc880fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nascar, las vegas, kyle busch, şampiyon
nascar, las vegas, kyle busch, şampiyon

NASCAR efsanesi Kyle Busch 41 yaşında hayatını kaybetti

11:00 22.05.2026
© AP Photo / Derik HamiltonNASCAR efsanesi Kyle Busch 41 yaşında hayatını kaybetti
NASCAR efsanesi Kyle Busch 41 yaşında hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2026
© AP Photo / Derik Hamilton
Abone ol
İki kez NASCAR Cup Series şampiyonu olan Kyle Busch, ağır bir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından 41 yaşında yaşamını yitirdi. Ölüm haberi ailesi ve takımı Richard Childress Racing tarafından duyuruldu.
NASCAR şampiyonu Kyle Busch, 41 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi, ailesi ve yarış takımı tarafından perşembe günü açıklandı.
Busch’un ailesi, aynı gün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ünlü pilotun ağır bir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurmuş ancak hastalığın türüne ilişkin bilgi paylaşmamıştı. Busch’un pazar günü piste çıkması planlanıyordu.
NASCAR, Busch’un ani ölümü nedeniyle ilgili yaptıkları açıklamada, “Kyle bir nesilde bir gelen nadir yeteneklerden biriydi. Sert, tutkulu ve son derece yetenekliydi. Spora ve taraftarlara derinden bağlıydı” ifadelerine yer verildi.

NASCAR efsanesi olarak anılıyor

Rowdy” ve “Wild Thing” lakaplarıyla tanınan Las Vegas doğumlu pilot, NASCAR tarihinin en başarılı ve en tanınan isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Kariyerinin 22. sezonunu geçiren Busch, Kupa Serisi'nde çıktığı 762 yarışta 63 galibiyet elde ederek tüm zamanların en çok kazanan pilotları listesinde dokuzuncu sıraya yerleşti.
Busch, şampiyonluklarını 2015 ve 2019 yıllarında Joe Gibbs Racing adına yarışırken kazanmıştı. Özellikle 2015 sezonunda yaşadığı ağır sakatlığa rağmen geri dönerek şampiyon olması NASCAR tarihinin unutulmaz başarılarından biri olarak görülüyor.
2005 yılında Hendrick Motorsports ile Cup Series kariyerine başlayan Busch, aynı yıl “Yılın Çaylağı” seçilmişti. 2008’de Joe Gibbs Racing’e transfer olan Busch, NASCAR’ın en önemli yüzlerinden biri haline geldi.

Ölüm nedeni açıklanmadı

Busch’un ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, son haftalarda sağlık sorunları yaşadığı belirtiliyor. 10 Mayıs’ta katıldığı bir yarışın ardından telsizden doktor istediği duyulmuştu. Geçen hafta yaptığı açıklamada da yarış sırasında şiddetli öksürük yaşadığını söylemişti.
Eski takım arkadaşı Denny Hamlin sosyal medya paylaşımında, “Bu haberi anlamakta zorlanıyorum. Şu an düşünmemiz gereken tek şey ailesi” ifadelerini kullandı.
NASCAR Hall of Fame üyesi Dale Earnhardt Jr. ise Busch için yayımladığı duygusal mesajda, “Kyle NASCAR tarihinin en büyük sürücülerinden biriydi. Ama aynı zamanda bir baba, eş, kardeş ve dosttu” dedi.
Öte yandan Indianapolis Motor Speedway yönetimi de hafta sonu düzenlenecek Indy 500 öncesi Busch’u anan bir mesaj yayımlayarak, onu pist tarihinin en baskın yarışçılarından biri olarak nitelendirdi.
Rubio’dan Çin mesajı: İran konusunda daha aktif rol oynamasını isteyeceğiz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2026
DÜNYA
Rubio: Küba 100 milyon dolarlık ABD insani yardımını kabul etti
04:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала