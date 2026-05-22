Kılıçdaroğlu'nun hedefindeki ilk isim avukat Çağlar Çağlayan görevden azledildi: "Azletme yetkisi yoktu'

Muhtemelen İşimizi doğru yaptığımız için Çünkü ilk derece mahkemesi aşamasında Asli hukuk mahkemesi aşamasında Neredeyse tabi uzun uzun dilekçeler vardı ama Temelinde iki cümleye dayanan bir davayla karşı karşıyaydık Mutlak mutlak hali vardır bu Yönetim kaldırılsın eski yönetim yerine Gelsin diye buna karşın Çok Ayrıntılı hukuki temelleri olan anlatımlarda bulunduk ve ilk derece mahkemesi davayı reddetmişti Biliyorsunuz ama şimdi bu aşamada Meselenin Mahkeme kararı da istihbarat kararı da artık kamuoyunda da bilindiği için söylüyorum Çok da gerekçe var diyemeyeceğimiz bir kararla Mutlan haline dönmüş Olması Muhtemeldir ki mahkeme kararlı gelip parti yönetmek isteyenlerde bir heyecan Oluşturdu Sabahın erken saatlerinde 13 yıldır sürdürdüm Parti avukatı görevinden azledilmiş oldum hiç önemli değil sağlık olsun tabi ki bundan hiç Sizi Bu azlettim dediği anda ilk icraat olarak söylendiği anda bu yetkisi var mıydı Yoktu yani Henüz İstinam mahkemesinin vermiş olduğu tedbir kararı Biliyorsunuz öğleden sonra İcra dairesinde Kemal Bey gidildi ve bu karar Bildirildi Aslında o ana dek resmi olarak bu görevin başladığı söylenemez O tebliğden sonra mı Mahkeme eliyle genel başkan olmuş oluyor Aslında aslında yani teknik olarak hiçbir zaman genel başkan Olmuş olmuyor mahkeme eliyle atandığı zaman Ne oluyor bu kutsal anlamda bunun bir adı var mı mutlanla gelen genel başkan Olmuyor dediniz ya bunun bir adı var mı Kanuni anlamda kanun karşılığı anlamında bir adı yok ama şöyle bir isim verebiliriz Genel başkanlık Görevinin tedbiren Özgür Özel'den alınmış olması nedeniyle Yerine bakacak kişi Denebilir ancak buna Bunun Bu yaşadığımız sürecin dün çıkan karar Karşılığı olmadığı için hukuksal terimlerle tarif etmekte zor O yüzden her ne kadar sabahın erken saatinde gelen o Noter hazirin amcası Hukuku uygun olmasa da Nihayetinde bu saati itibariyle de çalışma imkanımız olmayacağı için Bizde hukuku savunmaya Bizde hangi mecra açılıyorsa oradan devam edeceğiz Yüksek Seçim Kurulu Şimdi bu kararı Reddettiğinde kendini inkar mı etmiş olacak Kendini lav etmiş mi olacak Daha doğrusu Burada Yüksek Seçim Kurulu'nun önündeki uyuşmazlık Ne onu söyleyeyim anlaşılsın Yüksek Seçim Kurulu Şöyle bir karar verecek Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Son olağan kurultayını yapmış Bir kurul İlçe Seçim Kurulları elinden yani Seçim Kurulları tarafından yapılan seçim kurulunu onayladı Hatta küçük itirazlar geldi bunları da reddettiler Onaylandı mazbata verildi Şimdi bu mazbatayı verme hakkını Yüksek Seçim Kurulu nereden alıyor Anayasa'dan Anayasa'nın 79. maddesinden Anayasa'nın 79. maddesi Yüksek Seçim Kurulu seçim işleriyle ilgili çok geniş Görevler ve yetkiler tanıyor Şimdi Ve kesin hüküm de veriyor Ve kesin hüküm veriyor ve çok kısa sürede veriyor 2 gün içinde itiraz 1 gün içinde karar veriyor Neden Seçilen kişi bir an önce görevine başlasın diye Bu milletvekili seçimlerinde de böyle Şimdi Böyle itirazları hızlıca karara bağlayıp Anayasa'dan aldığı Yetkiyle güçle Seçilmişe mazbatasını veren Yüksek Seçim Kurulu eğer bugün O seçimi yapmış Olmasına rağmen mahkemenin Çok uzun süre sonra gelen müdahalesini Son olan kurultayla ilgili Doğrudan açılmış bir dava bile yoktu dava içinde bir talep vardı Bu iptali mahkemenin yaptığı iptali kabul ederse Anayasayı ve kendini inkar etmiş olur kendi varlık nedenini tamamen ortadan kaldırır bundan sonra hiçbir seçimde Yüksek Seçim Kurulu eliyle bir itirazı sonuçlandırmanın Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınmış bir mazbatanın Kıymeti olmaz bir A4 kağıda döner o İçi boş bir A4 kağıda döner o mazbata Yüksek Seçim Kurulu buna karar verecek verdiği mazbata hukuk dünyasında Kıymetli anayasal bir belge midir Boş bir A4 kağıt mıdır buna karar verecek