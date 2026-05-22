İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatılmıştı: YÖK'ten açıklama geldi
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatılmıştı: YÖK'ten açıklama geldi
11:10 22.05.2026 (güncellendi: 11:14 22.05.2026)
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) açıklama yaptı. YÖK'ten yapılan açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır" denildi.
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. YÖK, Bilgi Üniversitesi kapatılmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
YÖK'ten yapılan açıklamada şunlar yer aldı:
"İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kurucu vakfına mahkemece kayyım atanması üzerine 2547 sayılı Kanun’un ek 11. Maddesi gereğince alınan faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır. Öğrencilerimizin yanı sıra üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemler yerine getirilecektir. Konuyla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup, kıymetli öğrencilerimizin, ailelerinin ve yükseköğretim camiasının süreçle ilgili doğru ve güncel bilgileri yalnızca Yükseköğretim Kurulunun resmî iletişim kanallarından takip etmelerini önemle rica ederiz."