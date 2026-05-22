https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/istanbul-bilgi-universitesi-kapatilmisti-yokten-aciklama-geldi-1105947532.html

İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatılmıştı: YÖK'ten açıklama geldi

İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatılmıştı: YÖK'ten açıklama geldi

Sputnik Türkiye

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) açıklama yaptı. YÖK'ten yapılan açıklamada, "Yükseköğretim... 22.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-22T11:10+0300

2026-05-22T11:10+0300

2026-05-22T11:14+0300

türki̇ye

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105947645_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_070533317f6381819ec28a161639db05.jpg

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. YÖK, Bilgi Üniversitesi kapatılmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.YÖK'ten yapılan açıklamada şunlar yer aldı:"İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kurucu vakfına mahkemece kayyım atanması üzerine 2547 sayılı Kanun’un ek 11. Maddesi gereğince alınan faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır. Öğrencilerimizin yanı sıra üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemler yerine getirilecektir. Konuyla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup, kıymetli öğrencilerimizin, ailelerinin ve yükseköğretim camiasının süreçle ilgili doğru ve güncel bilgileri yalnızca Yükseköğretim Kurulunun resmî iletişim kanallarından takip etmelerini önemle rica ederiz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/istanbul-bilgi-universitesi-kapatildi-1105939430.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yök, yükseköğretim kurulu (yök)